Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 589'a yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti. Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde tablo ağırlaşıyor. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerde son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Fuat Oktay, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 589'a yükseldiğini belirtti. Oktay yaşamını yitirenlerin 6 bin 807'sinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

"ŞANLIURFA'DA ABONELERİN YÜZDE 50'SİNE SU ULAŞMIŞTIR"

Fuat Oktay şunları söyledi: "Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

"ENKAZLARIN YÜZDE 22'YE YAKINI KALDIRILDI"

Deprem bölgesinde de ramazan hazırlıklarımız devam etmektedir. İftar ve sahurlar için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Şu anda enkazlardan yüzde 22'ye yakını kaldırılmıştır. Yerleşime açılacak yerler için de zemin etütleri devam etmektedir.

"35 BİN KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK"

İlk etapta 35 bin konutun yapımına başlamış durumdayız. 11 ilde eş zamanlı temelleri atmaya da başlayacağız. Devlet millet el ele dayanışma içerisinde tüm illerimizi ayağa kaldıracağız. Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptı."