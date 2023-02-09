Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Osmaniye'de son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e, yaralananların sayısının 64 bin 194'e yükseldiğini belirtti. Depremde şu ana kadar 6 bin 44 bina yıkıldı.

"TÜM ADIMLARI ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

"1 YIL İÇERİSİNDE KONUTLARI İNŞA EDECEĞİZ"

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir."

10 BİN LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ OKULA NAKİL YAPTIRABİLECEK

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek.

"ANA ARTERLERİN HEPSİ AÇIK"

TBMM'de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibarıyla tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir. Yaklaşık 110 bin kilometre bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan bu depremler sonucunda 10 ilimizde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olmuş, çok sayıda bina hasar görmüştür. Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet vermektedir. Ayrıca 920 vinç, 421'i ekskavatör olmak üzere sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır."

AFAD TAHLİYE NOKTALARINI BELİRLEDİ

AFAD depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturdu. İşte il il oluşturulan tahliye noktaları:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2 / Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

MALATYA

Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

DİYARBAKIR

Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No: 67 / Bağlar

Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

ADIYAMAN

Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez

Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No: 15 / Merkez

GAZİANTEP

M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129 / Şehitkamil

ŞANLIURFA

Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü

Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye

Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No: 74/1 / Eyyübiye

OSMANİYE

Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez

Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez

Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

HATAY

Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri

Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

ADANA

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No: 242 / Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 / Çukurova

KİLİS

Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ OKULA NAKİL YAPTIRABİLECEK

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.