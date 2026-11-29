Danilo Zanna'ya hapis istemi! Eski eşine gönderdiği mesajlar davalık olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e gönderdiği mesajlar nedeniyle hakim karşısına çıkacak. Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen ünlü şefin dava dosyasına yansıdığı belirtilen "Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" sözleri dikkat çekti.
- Danilo Zanna hakkında, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e gönderdiği mesajlarda hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- Demirbilek, 2021'de sona eren evliliğinin ardından eski eşinin hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu; uzlaştırma sürecinden sonuç alınamadı.
- Zanna suçlamaları kabul etmeyerek mesajların karşılıklı olduğunu ve eski eşinin şikayeti nafaka artırım davasında delil olarak kullanmak istediğini savundu.
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna, bu kez özel hayatıyla ilgili bir dava nedeniyle gündeme geldi. 2021 yılında Tuğçe Demirbilek ile evliliğini sonlandıran ünlü şefin eski eşiyle arasındaki mesajlaşmalar yargıya taşındı.
ESKİ EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Tuğçe Demirbilek, eski eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
DAVA DOSYASINDA ISPANAK DETAYI
Soruşturmaya konu olan mesajlaşmalarda Danilo Zanna'nın eski eşine yönelik "Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" ifadelerini kullandığı belirtildi. Taraflar arasında yürütülen uzlaştırma sürecinden ise sonuç alınamadı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Danilo Zanna, söz konusu mesajlaşmaların karşılıklı olduğunu savundu. Ünlü şef ayrıca eski eşinin şikayetini nafaka artırım davasında delil olarak kullanmak istediğini ileri sürdü.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturmanın ardından Danilo Zanna hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi. Ünlü şef, İstanbul'da asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.