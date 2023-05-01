Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'n katıldı. Programda Hürjet ve yerli savaş uçağımız pistte yer alırken Erdoğan, "İlk yerli savaş uçağımızın adı Kaan, ülkemize hayırlı olsun. Uçağın isim babası Devlet Bahçeli Bey'dir. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da üssüne geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞININ ADI "KAAN" OLDU

Açıklama öncesinde Hürjet ve ilk yerli savaş uçağımız piste geldi. Uçakların pilotları kasklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek üzere kürsüye çıktı. O anlarda yerli savaş uçağımızın adını ilk kez duyuran Erdoğan, "Şu anda Hürjet ve KAAN'ımız karşımızda. İlk yerli savaş uçağımızın adı Kaan. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi: 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Öncelikle şehitlerimiz, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis müdürü Özgür Barçın, Resul Barutçu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim kendilerini şehitler safında sevgili habibine komşu eylesin diyorum. Şanlı direnişiyle kahraman unvanı alan Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitlerimizi minnet, şükranla yad ediyorum. TUSAŞ çalışanlarımızın nezdinde bütün işçilerimizin1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık.

"HAYALLERİMİZİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Son aylarda savunma sanayiinde büyük gururlar yaşadık. Altay Tankı, TCG Anadolu, GÖKBEY, insansız hava aracından torpido atılması var. Artık havada, uzayda, karada her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın yenilerini göreceğiz. Milletimizin asırlardır peşinden koştuğu hayallerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz.

"ENGELLERE RAĞMEN YILMADIK"

Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925'te şunları söylüyor: "İstikbal göklerdedir" Vecihi Hürkuş'lar Nuri Demirağ'lar teşebbüs etmişler ama bu vizyoner girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Necmettin Erbakan'a yapılan hücumlar da aynı habis düşüncelerin ürünüydü. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız ülkemizin kendi savunma sanayini kurmasının bir mecburiyet olduğunu gösterdi. Buna rağmen gerekli adımların önüne geçti. Biz de pek çok engelle karşıladık buna rağmen yılmadık, durmadık, hedeflerimizden ayrılmadık. O zamanlar yerli yüzde 20''ydi. Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. İlk 80 yıl boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği nedeniyle engellenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Bugün istikbal diyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Osmanlıdan devraldığımız kurumlardan savunma sanayi inşası, gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 20 yılda birikim azim, çalışkanlıklarıyla ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye Yüzyılı2nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar.

"KANDİL'İN DESTEĞİYLE CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Bir terör ele başının sınır içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün ne oldu, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde MİT, TSK, polis, jandarma ile terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda geliştirdiğiniz her üründe devletin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız.

"KRİTİK PROJELERDE ÖNEMLİ KM TAŞLARINI GERİDE BIRAKTIK"

Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye sahip oldu. Bunların başında şüphesiz savunma sanayindeki, havacılıktaki başarılar geliyor. Kritik bazı projelerimizde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu millet yapar. İnandı mı yapar. ATAK helikopterinin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. İlk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA 3 de ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak istedik.

"İSİM BABASI DEVLET BEY'DİR"

Milli Muharip Uçağımızın ismi artık KAAN'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir (Devlet Bahçeli). Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimze neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

"DAHA ÇOK ÇALIŞIP KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İster sulh de olsun ister harpte, kahraman ordumuzun arkasındaki güç savunma sanayiimizdir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız AKINCI'mız, KAAN'ımız için çok çalıştık. Daha çok çalışıp kazanmaya devam edeceğiz. Burada ilk kez motor çalıştıran ürünlerimiz var. Daha da ötesi burada mühendislerimiz, pilotlarımız, gece gündüz çalışan neferlerimiz var. Kahramankazan bu süreci baştan itibaren yaşayan yerdir. Mühendis ve işçilerden şunları duyduk, yabancıların uçak, helikopterlerini alırken iç geçirirdik, biz daha iyisini yapamaz mıyız diye söylenip dururduk. Biz hükümete geldiğimizde mühendis, işçi ve kahraman askerlerimizin serzenişine kulak verdik ve artık yeter dedik. Kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi pilotumuz uçuracak dedik. Az zamanda çok yol aldık. Artık Akıncı'dan Aksungur'a Bayraktar TB2'den ANKA'ya SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Savunma sanayi ürünlerimizi onlarla birlikte tasarlıyor ve üretiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Bu uçaklarla ordumuzu donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

"KAAN, SAVAŞTA RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK"

Türkiye güçlendikçe bölge ve dünyada barışın, adaletin kökleştiğini de hep birlikte göreceğiz. Başlattığımız hiçbir işi yarım bırakmamamız gerekiyor. Çok emek verdik, çok fedakarlık yaptık. İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet kahraman pilotlarımızı yetiştirecek, gerektiğinde silahla donanıp harp sahasına gidebilecek. Hürjet kısmen F16'ların yerine geçebilecek. Çok yakında Hürjet'imiz hava kuvvetleri envanterine katılacak. Akrotim akrobasi uçaklarımız da Hürjet filosundan oluşacak. Kaan bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde, çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da üssüne geri dönecek. Bu uçağı kendi mühendislerimiz yapıp kendi pilotlarımız uçuracak. Ana görev sistemlerinin tamamı yeri ve milli olacak."