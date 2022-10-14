Son Dakika! Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler devrede

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YER ALTINDA İŞÇİLER VAR

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 100 ila 150 arası olduğu tahmin ediliyor.

PATLAMANIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.

ŞU ANA KADAR 14 İŞÇİ ÇIKARILDI

Vali Arslan, şu ana kadar 14 işçinin çıkarıldığını belirterek "Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi" dedi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAYINLADI

Bartın Valiliği'nden de patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

"6 TANE ARKADAŞIMIZ HAREKETSİZ GÖRÜNÜYOR"

Patlama hakkında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da açıklamada bulundu. Çakır, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ BARTIN'A GİDİYOR

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

BİRÇOK İLDEN DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

CHP 5 KİŞİLİK HEYET OLUŞTURDU

Patlamanın ardından ana muhalefet partisi CHP de 5 kişilik ekip oluşturarak bölgeye gönderdi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: