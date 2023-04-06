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Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

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Son dakika: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika: Adana'da heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Adana Güncel Haberler Son Dakika

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