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Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var

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Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Lizbon'a 30 milyon Euro değerinde devasa bir malikane yaptırıyor. 23 oda, 7 banyo, çift havuz konsepti, sinema salonu ve yeraltı garajı gibi özelliklerle dikkat çeken malikane adeta bir sarayı aratmayacak.

  • Cristiano Ronaldo, Portekiz'in başkenti Lizbon merkezine 30 kilometre uzaklıkta değeri 30 milyon Euro'yu bulacak bir malikane inşa ettiriyor.
  • Malikanede 23 oda ve 7 banyo yer alacak.
  • Yapıda Atlantik Okyanusu manzaralı bir havuz ile cam tabanlı özel bir yüzme havuzundan oluşan çift havuz konsepti bulunacak.

Satın aldığı ev ve arabalarla sık sık gündem olan Dünyaca ünlü Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, gelecekte yaşamayı düşündüğü devasa bir malikane daha yaptırıyor.

LİZBON'A DEVASA BİR MALİKANE

Ronaldo, ülkesinde lüksün sınırlarını zorlayan devasa bir projeyi hayata geçiriyor. Portekiz basınındaki haberlere göre; Yıldız futbolcunun, başkent Lizbon merkezine 30 kilometre uzaklıkta inşa ettirdiği malikanenin değeri 30 milyon Euro'yu bulacak. 

TAM 23 ODA, 7 BANYO

Gerek mimarisi gerekse sunduğu donatılarla adından söz ettirerecek malikanenin adeta bir sarayı aratmayacağı ifade edildi. Yapıda 23 oda ve 7 banyonun olacağı, geniş aile yaşamı ve konukların konforu için tüm detayların düşünüldüğü vurgulandı.

ÇİFT HAVUZ KONSEPTİ

Evi öne çıkaran en dikkat çekici mimari detaylardan birinin ise çift havuz konsepti olduğu belirtildi. Projede, büyüleyici Atlantik Okyanusu manzarasına karşı konumlandırılan bir havuzun yanı sıra, tasarımıyla fark yaratan cam tabanlı özel bir yüzme havuzunun da yer aldığı aktarıldı. 

SİNEMA SALONU VE YER ALTI GARAJI DA İNŞA EDİLECEK

Devasa malikanede, son teknoloji donanımlara sahip özel bir sinema salonu ile Ronaldo’nun milyon dolarlık lüks otomobil koleksiyonunu muhafaza edebilmesi adına 15 araç kapasiteli yeraltı garajının da tasarlandığı dile getirildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısezgin günal:

para var huzur var

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Haber YorumlarıCengiz Kesici:

BİN TANE ODASIDA OLSA , KALACAĞI İKİ VAR ! BİRİ YATAK ODASI, ÖTEKİ MİSAFİR ODASI..GERİSİ FAZLALIK.

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Haber Yorumlarıtbiyte100:

banyosu niye az

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