Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Satın aldığı ev ve arabalarla sık sık gündem olan Dünyaca ünlü Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, gelecekte yaşamayı düşündüğü devasa bir malikane daha yaptırıyor.

LİZBON'A DEVASA BİR MALİKANE

Ronaldo, ülkesinde lüksün sınırlarını zorlayan devasa bir projeyi hayata geçiriyor. Portekiz basınındaki haberlere göre; Yıldız futbolcunun, başkent Lizbon merkezine 30 kilometre uzaklıkta inşa ettirdiği malikanenin değeri 30 milyon Euro'yu bulacak.

TAM 23 ODA, 7 BANYO

Gerek mimarisi gerekse sunduğu donatılarla adından söz ettirerecek malikanenin adeta bir sarayı aratmayacağı ifade edildi. Yapıda 23 oda ve 7 banyonun olacağı, geniş aile yaşamı ve konukların konforu için tüm detayların düşünüldüğü vurgulandı.

ÇİFT HAVUZ KONSEPTİ

Evi öne çıkaran en dikkat çekici mimari detaylardan birinin ise çift havuz konsepti olduğu belirtildi. Projede, büyüleyici Atlantik Okyanusu manzarasına karşı konumlandırılan bir havuzun yanı sıra, tasarımıyla fark yaratan cam tabanlı özel bir yüzme havuzunun da yer aldığı aktarıldı.

SİNEMA SALONU VE YER ALTI GARAJI DA İNŞA EDİLECEK

Devasa malikanede, son teknoloji donanımlara sahip özel bir sinema salonu ile Ronaldo’nun milyon dolarlık lüks otomobil koleksiyonunu muhafaza edebilmesi adına 15 araç kapasiteli yeraltı garajının da tasarlandığı dile getirildi.