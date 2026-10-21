Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bülent Uygun Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bülent Uygun Fenerbahçe'nin yıldızına seslendi: Kendine psikolog bul
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bülent Uygun, Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Kerem Aktürkoğlu’na tavsiyelerde bulundu. Milli futbolcuya “Önce kendine bir psikolog bul” diye seslenen Uygun, hatalarını ve geçmişteki başarılı performanslarını incelemesini önerdi.

  • Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu'na futbolun içinden gelen bir psikolog bulmasını önerdi.
  • Uygun, Kerem Aktürkoğlu'na top kayıplarını ve hatalarını analiz etmesinin yanı sıra geçmişteki başarılı performanslarını da yeniden izlemesini tavsiye etti.
  • Uygun, Kerem Aktürkoğlu'nun bu değerlendirmeleri sahaya yansıtarak neler yapması gerektiğini etüt etmesini istedi.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Bülent Uygun, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu’da değerlendirdi. Performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Uygun, milli futbolcuya bir dizi öneride bulundu.

“ÖNCE KENDİNE BİR PSİKOLOG BUL”

Kerem’e destek veren isimlerden biri olduğunu belirten Uygun, “Kerem kardeşim ben sana nasihat vereyim. Sana en çok destek verenlerden biriyim. Önce kendine bir psikolog bul, o da futbolun içinden gelmişlerden bul” ifadelerini kullandı. Uygun, milli futbolcuya deneyimli isimlerle görüşmesini de önererek, “Git eski ağabeylerinden biriyle otur dertleş. ‘Ağabey benim ne yapmam lazım’ de” dedi.

HATALARINI VE BAŞARILI ANLARINI İZLEMESİNİ ÖNERDİ

Kerem’in oyununu analiz etmesi gerektiğini söyleyen Uygun, top kayıplarının incelenmesini istedi. Milli futbolcunun yalnızca hatalarına odaklanmaması gerektiğini de belirten Uygun, geçmişte yaptığı başarılı işleri yeniden izlemesini tavsiye etti. Uygun, “Bir de ‘Benim eskiden yaptığım güzel şeyleri bir çıkart’ de. ‘Ben neler yaptım da milletin gözüne hoş geldi’ bir onları izle” diye konuştu.

“NELER YAPMAN GEREKTİĞİNİ ETÜT ET”

Uygun, Kerem’in bu değerlendirmeleri sahaya yansıtması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Kerem Aktürkoğlu olarak neler yapman gerektiğini bir etüt et ve kendine bu işin o boyutunu uygulamaya geç.”

İlgili Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareketKerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı

Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

Dervişoğlu o sözleri duyunca kapıyı gösterdi! Beklenen açıklama geldi
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Ekmek parası için çalışıyordu! Göçükte hayatını kaybetti

Ekmek parası için çalışıyordu! Feci şekilde can verdi
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım