Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray U19, Lille U19'a 3 golle kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray U19, Lille'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Lille U19 ile  Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 3-1'lik skorla kaybetti.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN LILLE

Fransız ekibi Lille'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ismael Camara ile 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia attı. Galatasaray'ın tek golü 90+2'nci dakikada Necati Oğulcan Yançel'den geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, oynadığı 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise 7 puana yükseldi. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

İstenmeyen Türkler listesinde adını görünce büyükelçiliğe seslendi
Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti

Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti