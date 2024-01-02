Arda Turan, dolandırıcılık davasında maddi zorluk yaşadığını belirtti

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına giren bilirkişi raporunda, fona katılan Arda Turan'ın bir süre sonra maddi zorluk yaşadığını belirterek, sanık Seçil Erzan'a "Düştüğüm hale bak, dilenci oldum." mesajı attığı kaydedildi.

Sanık Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı iddia edilen telefonunda yer alan mesaj kayıtlarına ilişkin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına giren 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan ile mağdurların yazışmalarına detaylarıyla yer verildi.

Bilirkişi raporunda, Erzan'ın 16 Aralık 2022'de futbolcuların tercümanı Musa Mert Çetin'den Muslera ve Lukas Podolski'yi fona katılmaya ikna etmesini istediği yer aldı.

Mesajların devamında Çetin'in Muslera ile konuştuğu, fona girmekte çekingen davranan futbolcular için Çetin'in aracı olduğu anlaşıldı.

Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera'nın İngilizce olarak Seçil Erzan'a 9 Şubat 2023'te "Bu gece ilk ödeme için Merto'yu (Musa Mert Çetin) ve sizi evime bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeyi İstanbul'a döndüğümde alacağım yani belki 2 hafta sonra daha fazlasını alabilirim." şeklinde mesaj attığı, Erzan'ın ise "Günaydın" yazarak yanıt verdiği aktarıldı.

Muslera'nın 20 Şubat 2023'te yine Erzan'a mesaj attığı, ikilinin saat 20.00'de Muslera'nın evinde para alışverişi için sözleştikleri belirtildi.

Çetin'in, Erzan ile bir yazışmasında Muslera'nın Fatih Terim'i aramasından korktuğunu söylediği mesajlar dikkati çekti.

Yazışmalarda, fona giren ancak parasını alamayan futbolcu Semih Kaya'nın Erzan tarafından bir süre oyalandığı, Erzan'ın sık sık "Çözeceğim, halledeceğim" gibi vaatlerde bulunduğu görüldü.

Erzan'ın "Ben hayatımdan vazgeçtim yaptığım işi bitirmek için inan." dediği, Kaya'nın ise "Ben de hayatımdan geçtim, futbolu bıraktım ya ben senin lafına. Ben vazgeçtim hayatımdan." yazdığı kaydedildi.

Emine Aytek adlı kişinin para yatırmak için Erzan'a fonun adını sorduğu, Erzan'ın da "Teknoloji fonu. Başka adı yok." yanıtını verdiği anlaşıldı.

Turan eşine çanta almak için para istedi

Bilirkişi raporunda, sanık Erzan'ın müşteki Arda Turan ile mesajlarına da yer verildi.

Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım." şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı." diye cevap verdiği yer aldı.

Turan ile Erzan'ın 28 Şubat 2023'teki mesajlarına yer verilen raporda, Turan'ın "Seçil'cim ne yaptın? Bana bunu nasıl yaparsın ya? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." dediği, Erzan'ın "Ne desen haklısın şu an. Çok ama çok özür dilerim" şeklinde cevap verdiği, Turan'ın bunun üzerine "Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?" mesajını gönderdiği, Erzan'ın da Turan'a "Çok mahcubum." dediği belirtildi.

Raporda, aynı gün Turan'ın Erzan'a "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik. İki çocuğum ve ailem var. Ben bu hale nasıl geliyorum? Sinir hastası oldum oturduğum koltukta. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum? İnsanlar arıyorlar, telefonu açamıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiğine yer verildi.

"Düştüğüm hale bak, dilenci oldum"

Devamında Turan'ın sanığa, "Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum... Bugün kredi kartım kesiliyor, 6 Mart'a kadar ödemesi var... Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım... Çok kötü bir hale düştüm...Ve kendimi yatıştıramıyorum. Beni ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum.. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum." yazılı mesaj yolladığı aktarıldı.

Bilirkişi raporunda, davanın müştekilerinden Evrim Pınar Güzel'in, sanık Erzan'a, çocuğunun geleceğini ve emeğini ortaya koyduğuna ve dürüstlük beklediğine dair mesajlar attığına da yer verildi.

Telefondaki 181 bin 538 mesaj incelendi

Erzan'a ait bir telefon ve sim kart olmak üzere toplam 2 dijital materyalin incelendiği belirtilen raporda, arka kasası kırılmış ve parçalanmış telefonun açıldığı, bu telefondaki 1972 ayrı hesap ve numarayla yapılan, silinmiş veya mevcut 181 bin 538 mesajın (176 bin 95 WhatsApp mesajı, 2 bin 284 Instagram mesajı, 450 iMessages mesajı, 2 bin 709 SMS ve Recents mesajı) incelendiği, 74 kişiyle yapılan ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilen mesajların inceleme altına alındığı kaydedildi.

Telefonda yapılan incelemede, internet üzerinden "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'dan para birimi", "kg altın kaç TL", "kg altın", "1 kg altın kaç TL" diye aramaların yapıldığı aktarılan raporda, telefondaki 59 bin 27 fotoğrafın incelendiğine ve dava konusuyla ilgili olabileceği değerlendiren ancak telefondan silinen fotoğrafların geri getirildiğine yer verildi.

Raporda ayrıca, telefondaki 2 bin 175 ses kaydı, 793 video, 19 not ve benzeri bölümlerin de detaylıca incelendiği, dava konusuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Erzan'ın sim kartının, belirttiği şifreler denenmesine karşın açılamadığı, adli bilişim programıyla da açılamadığı için içeriğine ulaşılamadığı kaydedildi.