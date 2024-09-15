Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 20 işçinin yaralandığı öğrenildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 20 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR: MAHSUR KALAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Şu anda patlama ile ilgili net bir şey yok. Güçlü bir patlama olmuş. Ciddi bir yaralanma şimdilik yok. Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.