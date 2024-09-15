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Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği fabrikada en az 20 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Ciddi bir yaralanma şimdilik yok, mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 20 işçinin yaralandığı öğrenildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 20 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR: MAHSUR KALAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Şu anda patlama ile ilgili net bir şey yok. Güçlü bir patlama olmuş. Ciddi bir yaralanma şimdilik yok. Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Yusuf Alemdar İtfaiye Sakarya Güncel Hendek

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Yorumlar (7)

ZİYA BAŞKAN:

Allah yaralananlara şifa versin bence denetimi sıklaştırmamız lazım diye düşünüyorum yine bir ihmal yoktur inşallah

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VEFA:

Neden Avrupa ülkelerinde bu kapsamda, bu büyüklükte kazalar yaşanmaz da hep bizde olur. Hep biz ölürüz. Çok üzücü!...

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1gerceklerinsesi:

Biz ordan makarna kepeği aliyorduk. Yandık battık iflas bu

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Elif Karahan:

Bizde Hendek teyiz

0
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Elif Karahan:

Yangını gördük hayla devam ediyor

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Sihirbazın Çırağı:

Elhamdülillah diyelim ya patlama daha kıymetli bir alanda olsaydı, iyi ki olmadı da kurtuldular yine. Çok şükür, hamd olsun, elhamdülillah.

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sade vatandaş:

muhtemelen silolarda depolanan irmik veya unların tozları patlamaya sebep oldu bu tip patlamaya böyle bir fabrikada başka bir şey neden olmaz

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