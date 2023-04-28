Yaşar Karadeniz Haberleri - Yaşar Karadeniz Kimdir - Haberler

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Yaşar Karadeniz Haberleri

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Yaşar Karadeniz

Yaşar Karadeniz Biyografisi

Doğum YeriSamsun / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1965 / 1.01.1900

Yaşar Karadeniz Kimdir ?

1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da tamamladı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılı
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Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü öldüren sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı

Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü öldüren sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı

Yaşar Karadeniz - 28.04.2023
Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa protokolü bayramlaştı

Yaşar Karadeniz - 21.04.2023
Sondaj kuyusunda hayatını kaybeden oğlu ve torunu için anasınıfı yaptırıyor

Sondaj kuyusunda hayatını kaybeden oğlu ve torunu için anasınıfı yaptırıyor

Yaşar Karadeniz - 24.02.2023
Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti

Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti

Yaşar Karadeniz - 17.02.2023
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi

Yaşar Karadeniz - 16.02.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yaşar Karadeniz kimdir? Yaşar Karadeniz hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yaşar Karadeniz kimdir? Yaşar Karadeniz hayatı ve biyografisi!

Yaşar Karadeniz - 27.12.2022
Manisalı hayırsever aile sağlığı merkezi için kolları sıvadı

Manisalı hayırsever aile sağlığı merkezi için kolları sıvadı

Yaşar Karadeniz - 30.09.2022
Manisa yerel haberleri | Vali Karadeniz'in Kula temasları

Manisa yerel haberleri | Vali Karadeniz'in Kula temasları

Yaşar Karadeniz - 28.09.2022
Manisa haberleri... Vali Karadeniz, Manisa İlmek Kadın Kooperatifi açılışına katıldı

Manisa haberleri... Vali Karadeniz, Manisa İlmek Kadın Kooperatifi açılışına katıldı

Yaşar Karadeniz - 27.09.2022
7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşü yapıldı

7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşü yapıldı

Yaşar Karadeniz - 24.09.2022
Manisa haberleri | Vali Karadeniz, Gördes'te muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Manisa haberleri | Vali Karadeniz, Gördes'te muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Yaşar Karadeniz - 14.09.2022
Manisa haberi... Manisa'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güvenlik tedbirleri görüşüldü

Manisa haberi... Manisa'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güvenlik tedbirleri görüşüldü

Yaşar Karadeniz - 10.09.2022
Manisa yerel haberi... Vali Karadeniz'den Akhisar'da yoğun tempo

Manisa yerel haberi... Vali Karadeniz'den Akhisar'da yoğun tempo

Yaşar Karadeniz - 09.09.2022
Manisa haberi: Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Manisa haberi: Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Yaşar Karadeniz - 09.09.2022
Vali Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'ı ağırladı

Vali Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'ı ağırladı

Yaşar Karadeniz - 09.09.2022
Manisa haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Manisa Valisi Karadeniz ile görüştü

Manisa haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Manisa Valisi Karadeniz ile görüştü

Yaşar Karadeniz - 08.09.2022
Manisa yerel haberi: Turgutlu ve Kula'nın yeni kaymakamlarından Vali Karadeniz'e ziyaret

Manisa yerel haberi: Turgutlu ve Kula'nın yeni kaymakamlarından Vali Karadeniz'e ziyaret

Yaşar Karadeniz - 05.09.2022
Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı

Saruhanlılı vatandaşlar sorun ve isteklerini Vali Karadeniz'e anlattı

Yaşar Karadeniz - 31.08.2022
Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

Yaşar Karadeniz - 29.08.2022
Son dakika haber | Tümgeneral Selçuk Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi

Son dakika haber | Tümgeneral Selçuk Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi

Yaşar Karadeniz - 16.08.2022
Manisa haberi... Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Manisa haberi... Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Yaşar Karadeniz - 08.08.2022
Manisa haberleri | Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız Manisa'da

Manisa haberleri | Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız Manisa'da

Yaşar Karadeniz - 01.08.2022
Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Yaşar Karadeniz - 25.07.2022
Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

Yaşar Karadeniz - 15.07.2022
Vali Karadeniz'den bayram ziyaretleri

Vali Karadeniz'den bayram ziyaretleri

Yaşar Karadeniz - 09.07.2022
Vali Karadeniz 'Meslek Liseleri nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor'

Vali Karadeniz "Meslek Liseleri nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor"

Yaşar Karadeniz - 08.07.2022
Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Yaşar Karadeniz - 30.06.2022
Manisa'da yürütülen proje sayesinde 442 kişiye istihdam sağlandı

Manisa'da yürütülen proje sayesinde 442 kişiye istihdam sağlandı

Yaşar Karadeniz - 28.06.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi

Yaşar Karadeniz - 25.06.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da

Yaşar Karadeniz - 25.06.2022
Son dakika ekonomi: 'KOBİFİN' projeleriyle gerçekleştirilecek 11 milyon TL'lik yatırımın imzaları atıldı

Son dakika ekonomi: 'KOBİFİN' projeleriyle gerçekleştirilecek 11 milyon TL'lik yatırımın imzaları atıldı

Yaşar Karadeniz - 24.06.2022
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi

Yaşar Karadeniz - 24.06.2022
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Yaşar Karadeniz - 21.06.2022
Vali Yardımcısı Köksal emekliye ayrıldı

Vali Yardımcısı Köksal emekliye ayrıldı

Yaşar Karadeniz - 04.06.2022
Manisa'da sigarayı bırakanlara 'teşekkür'

Manisa'da sigarayı bırakanlara "teşekkür"

Yaşar Karadeniz - 03.06.2022
Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı

Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı

Yaşar Karadeniz - 29.05.2022
Vali Karadeniz, Akhisar ilçesini ziyaret etti

Vali Karadeniz, Akhisar ilçesini ziyaret etti

Yaşar Karadeniz - 25.05.2022
Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı

Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı

Yaşar Karadeniz - 16.05.2022
Vali Karadeniz, gençleri ağırladı

Vali Karadeniz, gençleri ağırladı

Yaşar Karadeniz - 13.05.2022
Vali Karadeniz ilçeleri ziyaret ederek bayramlaştı

Vali Karadeniz ilçeleri ziyaret ederek bayramlaştı

Yaşar Karadeniz - 03.05.2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Yaşar Karadeniz - 28.04.2022
Manisa'da sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

Manisa'da sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

Yaşar Karadeniz - 28.04.2022
Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı

Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı

Yaşar Karadeniz - 26.04.2022
Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Yaşar Karadeniz - 11.04.2022
Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Yaşar Karadeniz - 09.04.2022
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yaşar Karadeniz - 05.04.2022
Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı

Vali Karadeniz, Salihli OSB toplantısına katıldı

Yaşar Karadeniz - 02.04.2022
Afet tatbikatları devam edecek

Afet tatbikatları devam edecek

Yaşar Karadeniz - 31.03.2022
Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı

Yaşar Karadeniz - 31.03.2022
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Yaşar Karadeniz - 30.03.2022
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