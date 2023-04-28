Yaşar Karadeniz Haberleri - Yaşar Karadeniz Kimdir - Haberler

Yaşar Karadeniz Kimdir ?

1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da tamamladı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılı