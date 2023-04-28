Yaşar Karadeniz Haberleri - Yaşar Karadeniz Kimdir - Haberler

Yaşar Karadeniz Haberleri
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Yaşar Karadeniz Biyografisi
Yaşar Karadeniz Kimdir ?
Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü öldüren sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı
Sondaj kuyusunda hayatını kaybeden oğlu ve torunu için anasınıfı yaptırıyor
Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yaşar Karadeniz kimdir? Yaşar Karadeniz hayatı ve biyografisi!
Manisa haberleri... Vali Karadeniz, Manisa İlmek Kadın Kooperatifi açılışına katıldı
Manisa haberleri | Vali Karadeniz, Gördes'te muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
Manisa haberi... Manisa'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güvenlik tedbirleri görüşüldü
Vali Karadeniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'ı ağırladı
Manisa haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Manisa Valisi Karadeniz ile görüştü
Manisa yerel haberi: Turgutlu ve Kula'nın yeni kaymakamlarından Vali Karadeniz'e ziyaret
Son dakika haber | Tümgeneral Selçuk Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi
Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da STK temsilcileri ile bir araya geldi
Son dakika ekonomi: 'KOBİFİN' projeleriyle gerçekleştirilecek 11 milyon TL'lik yatırımın imzaları atıldı
Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvıyla ile ilgili inceleme başlatıldı
Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı