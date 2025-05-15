Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 2022 yılından bu yana ilk defa doğrudan görüşmelerde bulunmak üzere bugün İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya devlet haber ajanslarından TASS'ın görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna konulu görüşmeler bugün Türkiye saatiyle 10.00 sıralarında başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

"Görüşmelerin saat 10.00 civarında Dolmabahçe'de başlaması kuvvetle muhtemel" diyen kaynak, görüşmelerin Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde olacağı bilgisini de verdi.

UKRAYNALI YETKİLİ: BAŞLAMA SAATİNE DAİR ANLAŞMA YOK

Öte yandan, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ukraynalı bir yetkili, İstanbul'daki görüşmelerin ne zaman başlayabileceğine dair herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.

RUS HEYETİ, İSTANBUL'A GELDİ

Kyiv Independent haber sitesinin Rus Interfax haber ajansından aktardığına göre, Rusya heyetini taşıyan uçak, Ukrayna görüşmelerine katılmak üzere İstanbul'a ulaştı. Rusya'nın Kommersant gazetesi de Rusya heyetini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştığını aktardı. TASS haber ajansı da İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bilgisini verdi.

NATO GENEL SEKRETERİ: TOP, RUSYA'NIN SAHASINDA

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da olan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantı öncesinde Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak "Ukrayna müzakereleri başlatmak için hazır; top artık Rusya'nın sahasında" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da barış sağlanması konusunda "ihtiyatlı iyimser" olduğunu belirten Mark Rutte, Ukrayna ile olası barış görüşmelerinde bir sonraki adımı atmanın Rusya'ya kalmış bir durum olduğunu ifade etti. Rutte, "Bir sonraki gerekli adımları attığından emin olmak Ruslara kalmış bir durum" diye konuştu.

Rutte, dün Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelmişti. Sosyal medya platformu X'teki hesabından Ukraynalı bakan ile fotoğrafını paylaşan NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna, adil ve kalıcı barış yolunda çalışırken NATO'nun devam eden desteğine güvenebilir" açıklamasında bulunmuştu. Sybiha, dün Antalya'da ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmüştü.

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA'NIN BARIŞ İSTEDİĞİNE DAİR EMARE YOK

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de NATO toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da barış istediğine dair hiçbir emare görmüyoruz" diye konuştu. Braze, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı olası başka yaptırımlar konusunda net fikirleri olduğunu ifade etti.

RUS HEYETİNDE İLGİNÇ DETAY

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini açıklasa da Rusya'nın açıkladığı heyette Putin yer almadı. Zelenski'nin bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç hafta sonra, Mart 2022'de İstanbul'daki görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık eden isim, bugün yapılacak görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık edecek. TASS'ın haberine göre, 2022 yılındaki görüşmeler ile aynı şekilde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.