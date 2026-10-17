Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez saha dışındaki eğlenceli bir diyalogla dikkat çekti. Genç yıldızın Zinedine Zidane ile çekilen fotoğrafına Kylian Mbappe'nin yaptığı yorum, iki futbolcu arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ESPRİLİ SİTEM

Real Madrid'in Roma karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından soyunma odasında Zinedine Zidane ile çekilen fotoğrafını hesabından yayımladı.