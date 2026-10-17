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Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

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Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'in Zinedine Zidane ile çektirdiği fotoğrafa takım arkadaşı Kylian Mbappe'den esprili bir yorum geldi. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ima eden Mbappe'ye Arda'nın futbol diliyle verdiği karşılık dikkat çekti.

  • Arda Güler, Real Madrid'in Roma'yı yendiği maçın ardından Zinedine Zidane ile soyunma odasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
  • Kylian Mbappe, fotoğrafın altına "Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?" yorumunu yaptı.
  • Arda Güler, Mbappe'ye "Bu sefer asist senden." yanıtını verdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez saha dışındaki eğlenceli bir diyalogla dikkat çekti. Genç yıldızın Zinedine Zidane ile çekilen fotoğrafına Kylian Mbappe'nin yaptığı yorum, iki futbolcu arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ESPRİLİ SİTEM

Real Madrid'in Roma karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından soyunma odasında Zinedine Zidane ile çekilen fotoğrafını hesabından yayımladı.

Fotoğrafın altına yorum yapan Fransız yıldız Kylian Mbappe, kareyi kendisinin çektiğini ima ederek Arda Güler'e esprili bir sitemde bulundu. Mbappe, "Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN ASİSTLİ CEVAP

Mbappe'nin yorumuna kayıtsız kalmayan Arda Güler, takım arkadaşına futbol sahasındaki uyumlarını hatırlatan bir yanıt verdi. Milli futbolcu, "Bu sefer asist senden." sözleriyle Mbappe'ye karşılık verdi. Real Madrid'de birlikte forma giyen iki yıldızın fotoğraf üzerinden yaptığı esprili atışma dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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