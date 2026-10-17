Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

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İryani yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Yemen Hava Yollarına ait IY 612 sefer sayılı uçağın Aden Uluslararası Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlandığını belirtti.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT SAĞ KURTULDU

Husilerin havalimanını hedef aldığı iki füzenin uçaktan yaklaşık 500 metre, kalkış pistinin orta noktasından ise yaklaşık 100 metre uzağa düştüğünü aktaran İryani, yolcuların ve mürettebatın sağ kurtulduğunu kaydetti.

İryani, onlarca masum yolcunun hayatını kaybedebileceği büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.

Saldırının yolcuların ve uçuş ekiplerinin hayatlarına ve hava ulaşımının güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bakan, bunun uluslararası hukuk ve teamüllerin ağır ihlali olduğunu belirtti.

"ASKERİ BAŞARI SAYILAMAZ"

Her gün onlarca uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının, tedavi arayan hastalar, öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Yemenliler için dünyaya açılan temel bir kapı olduğunu ifade eden Bakan, böyle bir tesisi hedef almanın askeri başarı sayılamayacağını vurguladı.

Yemen devletinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle halkı, devlet kurumlarını ve hayati tesisleri korumaya devam edeceğini belirten Bakan, Husi tehdidini sona erdirme, devlet otoritesini yeniden tesis etme ve ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama kararlılığını dile getirdi.

Kaynak: AA