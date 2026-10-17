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Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

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Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
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İstanbul Kartal sahilinde gece saatlerinde yol kenarında bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Kartal sahilinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler bölgede hareketli anlara sahne oldu. Sahil yolunda ilerleyen araçların durakta bekleyen kişilerin yanına yanaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

EMNİYET BİRİMLERİNE ÇAĞRI 

Görüntüleri kaydeden kişi, araç sürücüleri ile durakta bekleyen kişiler arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını belirtti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçlerinin bölgedeki denetimleri artırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Normal, Ne EDEP var, Nede HAYA var..!

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