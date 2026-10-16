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Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

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Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu belli oldu. Sağ ayağında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edilen milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kökçü'nün Trabzonspor maçı dahil 5 karşılaşmayı kaçırma ihtimali bulunuyor.

  • Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün sağ ayağında iki ayrı yaralanma saptandığını duyurdu.
  • Orkun Kökçü, 19 Ekim'de deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
  • Orkun Kökçü'nün tedavi ve iyileşme süresinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi öngörülüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Siyah-beyazlı kulüp, sağlık kontrollerinden geçirilen futbolcunun sağ ayağında iki ayrı yaralanma saptandığını duyurdu.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAYACAK

Buna göre Kökçü, 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi öngörülüyor.

5 KARŞILAŞMAYI KAÇIRABİLİR

İyileşme sürecinin iki haftada tamamlanması halinde Kökçü'nün bazı maçlara yetişme ihtimali bulunurken, sahalardan üç hafta uzak kalması durumunda 5 karşılaşmada görev alamayabileceği değerlendiriliyor.

Beşiktaş'ın maç takvimine göre Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyememe ihtimali bulunan karşılaşmalar şöyle:

  • 19 Ekim: Trabzonspor - Beşiktaş
  • 22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace
  • 26 Ekim: Beşiktaş - Başakşehir
  • 1 Kasım: Kasımpaşa - Beşiktaş
  • 5 Kasım: Celtic - Beşiktaş

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA YETİŞEBİLİR

Beşiktaş'ın 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma, milli futbolcunun sahalara dönüşü açısından olası tarihler arasında yer alıyor. Kökçü'nün ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı ise tedavi sürecine göre belli olacak.

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Kaynak: Haberler.com
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