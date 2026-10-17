Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin adının birlikte anılması dikkat çekerken, henüz taraflardan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Milli futbolcunun model İrem Haznedar ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İREM HAZNEDAR AŞK MI YAŞIYOR?

Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. İki isim arasında romantik bir yakınlaşma olduğu ileri sürülürken, ilişkinin ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Aşk iddiasının ardından Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar'ın konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İki isimden de şu ana kadar ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
Siirt'te zehirlenme paniği! 19'u öğrenci 22 kişi hastanelik oldu

Kantinden yemek yiyen soluğu hastanede aldı
2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Afyonkarahisar'da balıkçı esnafını sırtından vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Balıkçıyı pazar yerinde katletti, saklandığı yerde yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü

Otel odasında şüpheli ölüm
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
Kayseri'de 'kırmızı altın' gilaburunun hasadı başladı

Kayseri'nin yeni altını bu! 500 TL'den bidon bidon satıyorlar
Adıyaman'da sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sokak savaş alanına döndü! 20 kişi birbirine acımadan saldırdı