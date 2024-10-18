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Rize'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Rize'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüyerek güzel manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığının yer yer 5 ile 20 santimetreyi bulduğu bölgede, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte doğal görsellik arttı.

RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köyler, beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile köylere kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler beyaza büründü. Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı. Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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