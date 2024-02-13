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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" açıklamasında bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Hiç bir bilimsel dayanağı olmasa da, İstanbul'da her an deprem olacak denilir, sürekli korku salınırsa; kimisi kenti terk eder, parası olan yeni yapı satın alır, çaresizlerin ruhsal durumu bozulur. Bunu kim ister?" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

ERCAN DEPREM KORKUSU YAŞAYANLARA SESLENDİ

Olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmeleriyle dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmet Ercan bugün yaptığı açıklamada ise deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili sıraladı.

"DENİZ, BALIK, GÜVENLİ YAŞAM"

Prof. Dr. Ercan, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Ahmet Ercan Deprem Güncel Haberler

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