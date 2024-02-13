Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Hiç bir bilimsel dayanağı olmasa da, İstanbul'da her an deprem olacak denilir, sürekli korku salınırsa; kimisi kenti terk eder, parası olan yeni yapı satın alır, çaresizlerin ruhsal durumu bozulur. Bunu kim ister?" ifadelerini kullanmıştı.

ERCAN DEPREM KORKUSU YAŞAYANLARA SESLENDİ

Olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmeleriyle dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmet Ercan bugün yaptığı açıklamada ise deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili sıraladı.

"DENİZ, BALIK, GÜVENLİ YAŞAM"

Prof. Dr. Ercan, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" dedi.