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PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereği Halep kent merkezinden çekilmeyi sürdürüyor. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/YPG'li teröristleri taşıyan ikinci konvoy da kentten çıktı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg, Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşma gereği Halep kent merkezinden çekilmeyi sürdürüyor.

PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

İKİNCİ KONVOY DA KENTTEN ÇIKTI

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini işgal eden PKK/ Ypg'li teröristleri taşıyan ikinci konvoy, kentten çıktı. Suriye yönetimi ve PKK/ Ypg arasında 1 Nisan'da imzalanan anlaşma gereği, Fırat'ın doğusuna giden 60 araçlık bu konvoyda yaklaşık 500 terörist yer aldı.

PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

İLERLEYEN GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK

Ellerinde PKK/YPG'ye ait paçavraları taşıyan teröristler, Genel Güvenlik İdaresine bağlı güçlerin himayesinde Halep'ten çıktı. Teröristlerin çekilmesinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

TERÖRİSTLER, MAKSUD VE EŞREFİYYE'Yİ TERÖR ÜSSÜNE ÇEVİRDİ

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı. Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması, birçok rapora yansıdı. Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesine Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

HALEP'TE ORDU GÜÇLERİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, geçen ayın başında devrik rejim unsurlarının sahil bölgesindeki saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçerek Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulunmuştu. Rejimin yıkılmasının ardından PKK/YPG söz konusu mahallelere keskin nişancılar yerleştirdi. Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor

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PKK/YPG'li teröristler Halep'ten çekilmeye devam ediyor
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bop projesi gereği israil giriyor projenin bir ayağında kim var hangi ülke sizde biliyorsunuz orayıda özerklik etalet diyip sözde bir kukla özde amerika israilin olacak en verimli topraklar.. corak anadoluyuda lütfedip bırakılar

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bzizim asker halepte degil miydi buarin halepte ne isi var hala

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlar halepte ne geziyor hani firatin dogusuna 3 ay once gecmislerdi

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