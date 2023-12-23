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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi. Dün de Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit olmuştu. Böylece bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Dün de Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit olmuştu. Bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi.

KUZEY IRAK'TAN BİR ACI HABER DAHA

Kuzey Irak'tan peş peşe acı haberler gelmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

DÜN 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan; dün akşam Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit olmuştu. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

virtueslife:

Baktım herkes drama kasıp insta sayfasından paylaşım yapmış.Ben yapmadım.üzülmediğim için bu milletin balık hafızasına karşı eylem bu.Bugun dram kasarlar yarın unuturlar. Depremi 2 ayda unuttukları gibi.

Yanıtla4737
Blackened:

Üzülmedim lafına takıldım, millet dram kasıyorsa senin kastigin ne?

545
itunes parax:

senide tutankamonuda bi dikerim neye ugradiginizi sasirirsiniz vatan hainleri

1528
Tutankamon Hoca:

Unuttururlar atilla taşı tutuklayarak artık sabah akşam attilla taş konuşulur

1914
Erkan Arslan:

Yalniz Hakeme Yumruk Haftalarca gündemden Düsmedi

423
Ertuğrul Çelik:

Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini de tarihe gömdü!!!!

00
Emirhan Urut:

Eskiden tek bir Şehit geldiğinde Erzurumda Cumhuriyet caddesi ana baba günü olup teröre lanet edilirdi şimdi kimseden ses seda gelmiyor Gazze kadar üzülmediler biz askerimize polisimize o eski ülkücüler yok üzülüyorum şimdi herkesin derdi para olmuş kimse vatanı sevmiyor.

Yanıtla1245
Dadaş Erzurumlu:

Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin. Eminim Kanları yerde kalmayacaktir. Misliyle intikam haberlerini bekliyoruz.

Yanıtla825
Orhan Oz:

Başımız sağolsun mekanları cennet olsun inşallah artık tamamen bir temizlik yapılması lazım canımız yanıyor analar babalar ağlıyor Türkiye ağlıyor tamamen bitmesi için ne gerekiyorsa yapılsın

Yanıtla05
Ertuğrul Çelik:

Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini de tarihe gömdü!

Yanıtla00
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