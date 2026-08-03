Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

CHP’de yaşanan 'mutlak butlan' kararının ardından 90 milletvekiliyle istifa ederek Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, partiden ayrılma sürecinin perde arkasını araladı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir aracı vasıtasıyla kendisine ilettiği teklifi ilk kez açıkladı.

"SEN ŞİMDİ BEKLE, SEÇİMLERDEN SONRA..."

Özgür Özel, kurultay sürecinin ardından partide kalması için kendisine sunulan tekliflerin tamamının kişisel makamlara dayandığını vurguladı. Kılıçdaroğlu cephesinden gelen teklifi sert bir dille eleştiren Özel, aradaki pazarlık sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir aracı arkadaş geldi, diyor ki: 'Kemal Bey şu teklife yakın. Sen burada dur, o genel başkan olsun. Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olup Meclis Başkanı olsun. O Meclis Başkanı olduktan sonra seçimlerden sonra ben de genel başkan olacağım.' Böyle bir şey kabul etmem mümkün mü!"

"HER GÜN MEMLEKETİN GELECEĞİNDEN ÇALIYORDUK"

Kendisine sunulan bu senaryoyu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Yeni Parti Lideri, ayrılık kararını nasıl aldığını ise şöyle ifade etti: "Biz bu ülkenin cumhurbaşkanının kim olduğunu, adayımızı belirlemeli, arkasında hep birlikte durmalı ve bu iktidarı değiştirmeliyiz. Bunun dışında hesap yapan, bu memleketin iyiliğini düşünmüyordur. Zaten bunları duydukça anladım ki orada geçirdiğimiz her gün memleketin geleceğinden çalıyoruz, yola çıkmamız lazım; çıktık."

YENİ PARTİ'YE YAPILAN BAĞIŞLAR

Yeni Parti’ye yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Özel “Verilen her kuruş yardımın nereye, ne şekilde harcandığını, hatta harcanırken hem özen göstereceğiz hem de partinin bütün üyelerinin denetimine açacağız. Denetim raporlarını yayınlayacağız” dedi. Özel, şunları söyledi: "Verilen paranın, paranın ötesinde ötesinde bir değeri var, aidiyet değeri var. Bu hafta online üyelikler başlayacak, bunun üzerinden düzenli aidatların ödeneceği bir sistem olacak. İmkanı olan herkesten kuruluşuna karar vermiş, ismine karar vermiş ve bütçesini belirledikleri bir partiye sahip çıkmalarını, hem katkı sağlamalarını hem katkı sağladıkları partinin bu parayı nasıl harcadıklarını denetlemelerini özellikle istiyoruz.”

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, son görüşmelerinde yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arayıp da AK Parti’ye katılacaksın diye bir şey söylenir mi? Kendisi de defalarca yalanladı. Büyük büyük de sözler söylediğini söylüyor arkadaşlar. Cemil Tugay butlan kararı çıktığında 'hemen parti kurmalıyız' dedi. 'Öyle bir şey olmaz' dedim. O kendisi ayrıldı. Acele ettiniz dedim. Biz hep size yük oluyoruz. Biz sizin sırtınızdan yük alalım dedi. Bizim kendisiyle son konuşmamız bu çerçevede. 20 gündür de aramıyorum. Genel Başkan yardımcımı yolladım konuştu. AK Parti’ye katılmayacağını bana söyledi. Dün yine önceki dönemlerden genel başkan yardımcımız gitmiş AK Parti’ye katılma ihtimalini görmüyorum diye söyledi. Bir de şu anda aynı partide değiliz. Arayıp da bir şey demek istemedim. Durduk yerde AK trollerin gazıyla bir şey yapmak istemiyorum. Sonrasında bu aramalar suistimal ediliyor."