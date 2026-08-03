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Manisa'da Motosikletli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosikletli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeki Çetin Kıtıllı (43) ve oğlu Ayaz Kıtıllı (17), başka bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğul, kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya, başka bir motosikletle arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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