Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde kadroya katılan Anthony Musaba ile yolların ayrılması gündemde.

DEPORTIVO DEVREYE GİRDİ

ABC Deportes'in haberine göre, İspanya temsilcisi Deportivo de La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol ekibinin oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği aktarıldı.

YABANCI KONTENJANI ETKİSİ

Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Musaba'nın ayrılığına sıcak baktığı ifade edilirken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi.

5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Anthony Musaba, 2025-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.