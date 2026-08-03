Haberler

Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminde transfer edilen Anthony Musaba ile yollar ayrılabilir. LaLiga ekibi Deportivo de La Coruna'nın Hollandalı kanat oyuncusu için girişimlere başladığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Sadettin Saran döneminde kadroya katılan Anthony Musaba ile yollarını ayırmayı gündemine aldı.
  • İspanya temsilcisi Deportivo de La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Musaba için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamayı planlıyor.
  • Anthony Musaba, 2025-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde kadroya katılan Anthony Musaba ile yolların ayrılması gündemde.

DEPORTIVO DEVREYE GİRDİ

ABC Deportes'in haberine göre, İspanya temsilcisi Deportivo de La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol ekibinin oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği aktarıldı.

YABANCI KONTENJANI ETKİSİ

Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Musaba'nın ayrılığına sıcak baktığı ifade edilirken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi.

5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Anthony Musaba, 2025-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Britney Spears’tan üstsüz dans! Evindeki görüntüler dikkat çekti

Britney Spears’tan üstsüz dans! yine sınırları zorladı
Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın 'Kalacak' dediği isim Premier Lig'e gidiyor

İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı

F.Bahçe'den bir bomba daha! Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?