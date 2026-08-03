Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminde transfer edilen Anthony Musaba ile yollar ayrılabilir. LaLiga ekibi Deportivo de La Coruna'nın Hollandalı kanat oyuncusu için girişimlere başladığı öne sürüldü.
- Fenerbahçe, Sadettin Saran döneminde kadroya katılan Anthony Musaba ile yollarını ayırmayı gündemine aldı.
- İspanya temsilcisi Deportivo de La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Musaba için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamayı planlıyor.
- Anthony Musaba, 2025-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ve 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde kadroya katılan Anthony Musaba ile yolların ayrılması gündemde.
DEPORTIVO DEVREYE GİRDİ
ABC Deportes'in haberine göre, İspanya temsilcisi Deportivo de La Coruna, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol ekibinin oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlamasının beklendiği aktarıldı.
YABANCI KONTENJANI ETKİSİ
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla Musaba'nın ayrılığına sıcak baktığı ifade edilirken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi.
5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Anthony Musaba, 2025-26 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.