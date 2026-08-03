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Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru Haber Videosunu İzle
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru
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Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir performans sergileyerek 300 bin TL'lik soruya kadar ulaşan yarışmacı, jokerinin kalmadığı anlarda karşısına çıkan "Hangisi bir deyim değildir?" sorusuna yanlış cevap verdi. Doğru cevabın "Far görmüş tavşana dönmek" olduğu soruda elenen yarışmacı, 500 bin TL'lik soruyu açtırma şansını kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Başarılı bir performansla 300 bin TL’lik soruya kadar ulaşan yarışmacı, deyim sorusunda yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

"HANGİSİ DEYİM DEĞİLDİR?"

Yarışmaya hızlı ve iddialı bir giriş yapan yarışmacı, ilk soruları kolaylıkla aşarak ikinci barajı da geride bıraktı. Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacının karşısına 300 bin TL değerindeki soru açıldı: "Hangisi bir deyim değildir?"

JOKERİ KALMAYINCA RİSK ALDI, ELENDİ

300 bin TL'lik kritik aşamada hiç joker hakkı kalmayan yarışmacı, soru üzerinde bir süre düşündükten sonra kararını verip şıkkını seçti. Ancak yarışmacının verdiği yanıt yanlış çıktı. Soruya doğru yanıt verilememesi üzerine yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca doğru cevabı açıkladı. Sorunun doğru yanıtının "Far görmüş tavşana dönmek" olduğu belirtildi. Ekran başındakileri ters köşe yapan soruya yanlış cevap vererek elene yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. 

Kaynak: Haberler.com
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