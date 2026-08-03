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Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
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Altı sezon boyunca NOW (eski adıyla FOX) Ana Haber bülteniyle izleyici karşısına çıkan Selçuk Tepeli, ekranlara bir süreliğine veda ettiğini duyurdu. Başarılı sunucu, yeni yayın döneminde ana haber koltuğunu deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu'ya devretti.

  • Selçuk Tepeli, 6 sezon boyunca sunduğu NOW Ana Haber bülteninden ayrıldığını ve bir süreliğine mola vereceğini açıkladı.
  • NOW Ana Haber bültenini yeni sezonda Ozan Gündoğdu sunacak.
  • Tepeli, veda mesajında yeni yazılar ve müziklerle ekranlarda olacağını belirtti.

Fatih Portakal'ın ayrılığının ardından kanalın ana haber bültenini sunmaya başlayan ve bu görevi 6 sezon boyunca sürdüren Selçuk Tepeli, izleyicilerinden müsaade istediğini açıkladı. Yaptığı paylaşımla ayrılığını duyuran deneyimli gazeteci, izleyicilerine, mesai arkadaşlarına ve kanal yönetimine teşekkür etti.

"SİZDEN BİR SÜRELİĞİNE MÜSAADE İSTİYORUM"

Tepeli, veda kararını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum.

Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim."

YENİ DÖNEMDE EKRANDA OZAN GÜNDOĞDU OLACAK

Ayrılık kararını açıklarken yerine geçecek ismi de duyuran Selçuk Tepeli, yeni sezonda NOW Ana Haber bültenini Ozan Gündoğdu'nun sunacağını belirtti.

Meslektaşına başarılar dileyen Tepeli, yeni planlarına dair de ipuçları vererek veda mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan'a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Yeni yazılar ve müziklerle buralarda olacağım..."

Kaynak: Haberler.com
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