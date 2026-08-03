Haberler

Alaplı'da 21 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Alaplı'da 21 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Barış Alper, sabah saatlerinde evinde yatağında ölü bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Barış Alper, sabah saatlerinde evinde yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu iddia edilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak isteyen anne, 21 yaşındaki Barış Alper'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Barış Alper'in yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi ve aile fertlerinin feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öne sürülen Barış Alper'in kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti, Terörsüz Türkiye yasasıyla ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Fatih Altaylı 'figüran' soruşturmasında ifade verdi: Kızlar günü mü var burada?

Fatih Altaylı ifade verdi: Gazetecilere garip soru
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Britney Spears’tan Üstsüz Dans! Evindeki Görüntüler Dikkat Çekti

Britney Spears’tan Üstsüz Dans! Yine Sınırları Zorladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var