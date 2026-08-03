Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
FNERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
- Levski Sofya - Kairat / AEK
- Celtic - LASK
- Dinamo Zagreb - Zalgiris / Viking
- Mjallby - Bratislava / Ararat - Celje
- Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız / Aarhus - Sabah
- Fenerbahçe - Sturm Graz / Sparta Prag - Lyon
- Olympiacos - NEC Nijmegen / Union SG - Bodo/Glimt