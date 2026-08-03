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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

FNERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Levski Sofya - Kairat / AEK
  • Celtic - LASK
  • Dinamo Zagreb - Zalgiris / Viking
  • Mjallby - Bratislava / Ararat - Celje
  • Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız / Aarhus - Sabah
  • Fenerbahçe - Sturm Graz / Sparta Prag - Lyon
  • Olympiacos - NEC Nijmegen / Union SG - Bodo/Glimt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEksi Sozluk:

Bir BJK'li olarak Lyon'a gecmis olsun diyorum, Sparta'yi gecer ama FB'ye karsi hic şansı yok, FB umarım sadece play offu değil grupları da geçerek ülkemizi başarıyla temsil eder..

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Haber YorumlarıPeker Pekmez:

kuşgiller.

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Haber YorumlarıHüseyin B.:

şimdi oturduk işte

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Haber YorumlarıAy kural:

Lyon geçen sene Avrupa Liginde yarı finale çıkmayı M.United'e Yüz yirmi dakika sonunda uzatmalarda penaltı atıışlarında kaybetti.

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Haber YorumlarıAy kural:

Lyon çok pis rakip yahu...Celtic, Olimpiacos ve D.Zagreb bunlarda tehlikeli rakipler. D. Zagreb geçen sene üç bir skor ile İstanbul da yendiydi. O kadar takım içinde bula bula S.Prag yada Lyon ... Hay şansına..

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