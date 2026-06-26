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Danimarka'da bir kez daha ezanın yasaklanması gündemde

Danimarka'da bir kez daha ezanın yasaklanması gündemde
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Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, ezanın ülke genelinde yasaklanması için hukuki değerlendirmenin yeniden başlatılacağını duyurdu. Bu, ülkede üçüncü girişim olarak kaydedildi.

Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, hükümetin ezanın ülke genelinde yasal olarak yasaklanıp yasaklanamayacağına dair değerlendirmeyi yeniden başlatacağını duyurdu.

İskandinav ülkesi Danimarka'da bir kez daha ezanın yasaklanması gündeme geldi. Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, haber ajansı Ritzau'ya yaptığı açıklamada, hükümetin ezanın yasaklanmasının hukuki olarak uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmeyi yeniden başlatacağını ifade etti. Ezan okunmasının Danimarka'da yeri olmadığını savunan Bodskov, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı. Danimarka'da dolaşırken kendinizi İslamabad'ın bir banliyösünde bulup bulmadığınızdan şüphe duymamalısınız" dedi. Bodskov ayrıca, giderek artan "İslamlaşmanın" kamusal alanı çok fazla işgal ettiğini öne sürdü.

Bu, ülkede ezanı yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturma yönündeki üçüncü girişim oldu. Danimarka'da ezan yasağı 2020 ve 2025 yıllarında Sosyal Demokrat hükümetler tarafından da gündeme getirilmişti.

Yasal zorluklarla karşılaşabilir

Danimarka'da ülke genelinde ezana yasak getirme girişiminin önemli yasal engellerle karşılaşması muhtemel. Danimarka anayasası, dini özgürlüğü kamuya açık bir şekilde uygulama hakkını güvence altına alıyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da 270 bin civarında Müslüman yaşıyor. Ülkede yaklaşık 100 cami bulunuyor. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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