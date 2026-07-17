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Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te

Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkındaki 9 'dokunulmazlık tezkeresi' Meclis'e gönderildi. Özel dışında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler arasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan bulunuyor.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait üç dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENEN VEKİLLER

Tezkerelere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şunlar:

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

toplayın hepsini lütfen

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

yes be yes

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

o.e

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Haber YorumlarıDragoz:

altın kaçakçılığında yakalanıp mhp den ihraç edilen vekiller vardı onlar affa mı uğradı

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

aynen öyle oldu, hatta pudracılar vardı, hepsi aynı,

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Öskürün niye panik hareketler yaptiginj anlamissinizdir herhalde

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