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TFF'den çok tartışılacak karar! ''Devre araları 30 dakika olacak'' iddiası

TFF'den çok tartışılacak karar! ''Devre araları 30 dakika olacak'' iddiası
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TFF'nin Süper Lig maçlarında devre aralarının 30 dakikaya çıkarılması konusunu gündeme aldığı iddia edildi. Bu karar Dünya Kupası finalindeki uygulamanın seyrine göre uygulanacak.

Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 

''DEVRE ARASI 30 DAKİKA OLACAK'' İDDİASI

HT Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Süper Lig maçlarında uygulanan 15 dakikalık devre arası süresini iki katına çıkararak 30 dakikaya ulaştırmayı planladığı öne sürüldü.

GÖZLER DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

İddialara göre; TFF'nin bu radikal fikri masaya yatırmasındaki en büyük etken, FIFA'nın Amerika kıtasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finali için aldığı karar oldu. FIFA, Super Bowl tarzı dev sahne şovları ve ticari gelirleri artırmak amacıyla kupa finalinde devre arasını 30 dakikaya çıkarma kararı almıştı. TFF'nin de bu küresel denemeyi yakından takip edeceği, organizasyonun ve yayın akışının başarısına göre benzer bir modeli Süper Lig'e entegre etmeyi düşündüğü belirtildi.  

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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