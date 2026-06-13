ÖSYM, e-Sınavları tüm illere yaymayı hedefliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkez tarafından yapılan e-Sınavlara ilişkin çalışma başlattıklarını belirterek, "Her ilde ve her üniversitede inşallah online bir şekilde e-Sınavını yapan bir ÖSYM olacak." dedi.

ÖSYM'nin Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ersoy, 5 bin kapasiteli bu merkezin dünyanın en büyük kapalı e-sınav merkezi olduğunu söyledi.

Göreve gelene kadar ÖSYM'nin dil alanında sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yaptığını aktaran Ersoy, dünyada dijitalleşmenin artmasıyla adaylara alternatif sınav imkanı oluşturma amacıyla yeni sınavları dijital hale getirdiklerinin altını çizdi.

Yılda 10 dilde olmak üzere toplam 17 e-YDS ve e-YÖKDİL sınavının yapıldığını belirten Ersoy, farklı alanlarda da sınavların elektronik ortamdan yapılmaya başlandığını anımsattı.

Ersoy, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı gibi bazı sınavların e-Sınav şeklinde yapıldığını belirterek, hedeflerinin bundan sonra belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde yapabilmek olduğunu kaydetti.

"Devrim niteliğinde olan bir yeni sınavı da hayata soktuk"

ÖSYM Başkanı Ersoy, elektronik ortamdan sıklıkla dil sınavları yaptıklarını, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da e-Sınav merkezlerinin bulunduğunu anımsattı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na (e-TEP) ilişkin Ersoy, " Türkiye'nin dil alanında devrim niteliğinde olan bir yeni sınavı da hayata soktuk." dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bir dili bilmek demek sadece okuduğunu anlamak demek değil. Okuduğunu anlamanın yanında dinleyebilmek, dinlediğini anlamak, anladığını yazabilmek, kaleme dökebilmek ve kaleme döktüğünü de konuşabilmek. Dolayısıyla dil alanında gerçekten bir kelebek etkisi olması anlamında da zaten ilkokuldan, ortaokuldan, liseden başlayan sürecin üniversitede taçlandırması ve akademik hayata, uluslararası hayata entegre olması anlamında gerçekten güzel bir dil sınavı hayata soktuk. Geçen sene iki tane yaptık. Bu sene dört tane yapıyoruz. İnşallah seneye 12'ye yakın bir sınav yapma hedefimiz var."

Ersoy, dil sınavının uluslararası standartlardaki tüm aşamalarını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (CEFR) dayalı süreçleri biz bu dil sınavlarımıza da geçirdik. Dolayısıyla Oxford'la, Cambridge'le, TOEFL'la da bunlarla ilgili protokoller yaptık. Hedefimiz bu sınavımızın, uluslararası alanda akreditasyonu olması ve öncelikle Türkiye içerisindeki tüm kamu kurumlarının YDS'nin yanında gerçekten de dil yeterliliğini belgelendirme anlamında e-TEP sınavını hayata sokmak. Bununla ilgili zaten tüm kamu kurumlarımızla görüşmelerimiz oluyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız, Erol Hocamız bu anlamda tüm üniversitelere yazılarını da yazdı. Artık ders verme yeterlilikleri, doçentlik, lisansüstü alımlarda da e-TEP sınavı devreye giriyor."

Dört temel dil becerisini ölçen Arapça sınavı hayata geçirilecek

Ersoy, Türkçede dört temel dil becerisini ölçen Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı (e-YDTS) yapmaya başladıklarını bildirdi.

Bu sınavın uluslararası öğrenciler için Türkçe yeterliliğini gösterme anlamında devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Ersoy, sınavın uluslararası akreditasyonu için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Bir sonraki hedeflerinin, şubatta ilk çalışmalarına başlanan ve yakın zamanda ilk pilot sınavının düzenleneceği Dört Beceri Temelli Arapça Sınavı'nın tüm adaylara yönelik yapılması olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"İleriki zamanlarda yapacağımız çalışmalarla sınav, yine okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Türkiye ve dünyada uluslararası geçerliliğe sahip bir Arapça sınavı yok. İnşallah ÖSYM'nin uluslararası marka ve kalite tecrübesini kullanarak, uluslararası geçerliliğe sahip bir Arapça sınavını hayata geçireceğiz. Çünkü zaten stratejik konumumuz gereği bizim bu alanda da bu sınavımızı yapmamız lazım. Bu yaptığımız sınavlarda temel hedefimiz şu; eğer herhangi bir dil alanında yeterli insan kaynağı olursa biz o alanda dört temel dil becerisi ölçen sınav yapmak istiyoruz. İngilizce ile başladık, Türkçe ile devam ettik, Arapça ile devam edeceğiz. Bundan sonra da ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda diğer alanlarda da bu sınavı yapma kabiliyetine sahip olacağız. Çünkü bizim hedefimizde ÖSYM'yi Türkiye'nin ve dünyanın ölçme ve değerlendirme merkezi yapmak var. Uluslararasılaşma hedefimiz zaten bu anlamda hızlı şekilde ilerliyor. Muadil kurumlarla uluslararası alanlarda yaptığımız görüşmelerde gerçekten kendi kalitemizi de zaten ortaya koyuyoruz ve sınav güvenliği anlamında kapsam ve çeşitlilik anlamında neredeyse uluslararası bu anlamda tek kuruluş da diyebiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, uluslararasılaşmaya destek olma amacıyla uluslararası öğrenciler için Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, nitelikli öğrencilerin Türkiye'ye gelmesine, burada eğitim almalarına ve daha sonra ülkelerine gitmelerine ÖSYM olarak hizmet vermek istediklerini söyledi.

"Her üniversitede inşallah e-Sınavını yapan bir ÖSYM olacak"

Ersoy, bir gazetecinin, "Bazı elektronik sınavlarda başvuru yapmak isteyen aday sayısıyla başvurabilen aday sayısı arasında farklılık oluşabiliyor. Buna ilişkin bir adım atılacak mı?" sorusuna, bu konuya ilişkin çalışmalara başladıklarını belirtti.

ÖSYM'nin sınavlarının şu an için "offline" yapıldığını ancak ilerleyen dönemde sınavların "online" yapılması için çalışma başlattıklarını aktaran Ersoy, bu kapsamdaki ilk pilot çalışmanın Gazi Üniversitesinde yapıldığını kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile e-Sınavlar konusundaki hedeflerine ilişkin Ersoy, "Önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, onun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak." dedi.

Özellikle İngilizce alanında yaptıkları sınavlarda dakikalar içerisinde kontenjanın dolduğuna işaret eden Ersoy, "7 bölge öncelikli, sonra 17 sonra 81, yani en azından 208-209 üniversitemiz bizim için bir sınav merkezi olarak artık adaya ulaşılabilirlik bağlamında tüm adaylara ulaşmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek. Her ilde ve her üniversitede inşallah online bir şekilde e-Sınavını yapan bir ÖSYM olacak nasip olursa." diye konuştu.