Orman ve Tarım Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Alanya, Karabük'ün Ovacık ilçeleri ile Manisa, Denizli, Uşak ve Adana'daki 7 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Karabük'te helikopterle yangının devam ettiği alanları havadan inceledi.

İncelemenin ardından Cemaller Orman Deposunda konuşlandırılan Mobil Yangın Yönetim Merkezinde açıklama yapan Yumaklı, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı, "Antalya'nın Muratpaşa Güzeloba, Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve Karabük Ovacık Kışla olmak üzere 6 ilimizdeki 7 yangını daha tamamen kontrol altına aldık." dedi.

Yumaklı, buralarda soğutma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, orman yangınlarıyla bütün kurumların canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Yumaklı, bundan sonra da hem önleme faaliyetleri hem de yangınlara hızlıca müdahale etmek açısından aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, gayret gösteren bütün orman kahramanlarına, kurum ve kuruluşlar ile yangın bölgelerinde kendilerine her zaman destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Devam eden yangınların olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Arazi şartlarının çok kırıklı, engebeli olduğunu ve kanyonlarla dolu olduğunu söylemiştim. Mümkün olduğu kadar hem iş makinelerimizin hem de arazözlerimizin buralara ulaşması için gece boyu çalışmalar devam etti. Sabahın ilk saatlerinde hava araçlarının müdahalesine de başlamak istedik ama yoğun sis ve duman buna izin vermedi. Hava araçlarının çok lokal olarak müdahalesi söz konusu şu an. Ancak rüzgar lehimize, gün içerisinde maksimum saatte 25 kilometre hıza ulaşacağı bilgisi var. Bu açıdan herhangi bir problemimiz olmayacak, mücadeleye devam edeceğiz. Burada 2 uçak, 23 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız. Bütün hava araçlarının hepsini havada görmeyecekler çünkü onlar belli prensip ve planlama dahilinde çalışıyorlar."

Yumaklı, Antalya Gazipaşa'daki yangına gece boyu karadan müdahalelerin sürdüğünü ve sabahın ilk ışıklarıyla burada hava müdahalelerinin de başladığını dile getirerek, bu yangında da 2 uçak ve 11 helikopterin görevlendirildiğini, karadan da müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

"Biz bu yangınları söndürecek kabiliyete sahibiz"

Bakan Yumaklı, dün akşam bilgilendirme yaptıktan sonra saat 01.50'de Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aslına bakarsanız bu orman alanının dışında başlayıp ormana sirayet eden bir yangın. Bunu sıklıkla söylüyoruz. Müdahalelerimizin neredeyse yarıdan fazlası orman alanı dışında başlayan yerlerde oluyor. Onların büyük bir kısmı da ormana sirayet eden -eğer çok yakınsa- yangınlardan oluşuyor. Dolayısıyla hem Gazipaşa'da hem de Mersin Silifke Çaldırlı Mahallesi mevkisindeki bu yangının bizim açımızdan başka bir önemi var. Bu bölgeler çok şiddetli rüzgar altında. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyu buna dikkat ederek müdahalelerine devam ettiler. Gün içerisinde de bu şiddetli rüzgarın devam edeceğiyle ilgili meteorolojik veriler var elimizde.

Hem Karabük Safranbolu hem Antalya ve Mersin yangınlarında, yani Gazipaşa ve Silifke yangınlarında şu anda aktif üç yangından bahsediyoruz. An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir yangın söz konusu değil."

Dünkü açıklamasında ülkemiz için tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını paylaştığını hatırlatan Yumaklı, "Bugün ve yarın da sıcaklıkların daha da artacağını ifade etmiştik, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün açıklamalarına dayanarak. Bizim öngörümüz 28'ini (temmuz) de geçecek şekilde ağustosun ilk haftasına kadar sürecek meteorolojik olayların, yani şiddetli sıcak ve kuraklıkla birlikte rüzgarların olacağı yönünde. Hep söylüyoruz biz bu yangınları söndürecek kabiliyete sahibiz. Ancak bizi zorlayan aynı il içerisinde birden fazla farklı alanlarda yangın çıkması ya da riskli gördüğümüz alanlarda müdahale ederken bir başka yerde yangın çıkmasıyla güçlerimizin bölünmesi. Dolayısıyla bu konuda yine hatırlatmalarımızı yapacağız. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bizi en çok zorlayan, orman alanlarının dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımız alarm durumunda"

Yumaklı, özellikle bugün için kuzey Ege ve güney Marmara'da çok büyük riskin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşlarımız alarm durumunda. Elbette bütün bölgelerimizde teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Dün akşamki hatırlatmamı tekrar etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımızdan 81 ilimiz, ülkemizin her noktası için yangına sebebiyet verecek herhangi bir faaliyette bulunulmamasıyla ilgili ekstra hassasiyet istirham ediyorum. Bu hassasiyeti yeşil vatanımız için istiyorum. Burada mücadele eden, etmek durumunda olan bütün kardeşlerim için istiyorum. Vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Bilgilendirmelerimize devam edeceğiz aynı şekilde. Umuyorum ki sadece bu üç yangına odaklanmış oluruz. Başka bir yangın haberi almadan, bu yangınlarla ilgili güzel haberleri vermeye devam edebiliriz."

Bakan Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AFAD ve orman teşkilatı yetkilileri eşlik etti.