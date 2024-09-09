Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Babanın serbest bırakılması ancak anne, amca, ağabey ve çok sayıda akranın gözaltı sürelerinin devam etmesi dikkat çekti.

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu.

GÖZALTINDAKİ BABA SERBEST BIRAKILDI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Narin'in annesi, babası, amcası, ağabeyi ve çok sayıda akrabası bulunuyordu. Narin'in babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer isimler hala gözaltında. Öte yandan aile bireylerine, bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cenaze törenine katılması için izin verilmemişti.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.