Üye Girişi
Haberler

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Anne, amca, ağabey ve çok sayıda akrabanın hala gözaltında olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Babanın serbest bırakılması ancak anne, amca, ağabey ve çok sayıda akranın gözaltı sürelerinin devam etmesi dikkat çekti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

GÖZALTINDAKİ BABA SERBEST BIRAKILDI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Narin'in annesi, babası, amcası, ağabeyi ve çok sayıda akrabası bulunuyordu. Narin'in babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer isimler hala gözaltında. Öte yandan aile bireylerine, bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cenaze törenine katılması için izin verilmemişti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

İTİRAFÇI HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Baba Son Dakika

Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti

Bizim çocuklar İzlanda'yı devirdi
500

Yorumlar (7)

Emrah Doğan:

20 GÜNDÜR GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR. BIKTIK ARTIK ŞU NARİN HABERLERİNDEN. ÜLKENİN ŞEHİDİ BU KADAR KONUŞULMUYOR. ÜLKENİN ZEKA SEVİYESİ İLGİ GÖREN HABERLERDEN BELLİ OLUYOR.

11
37
yanıtYanıtla
Emrah Doğan:

NE NARİNMİŞ ARKADAŞ. GÜNDEMİ 20 GÜNDÜR MEŞGUL EDİYOR. ŞEHİTLERİMİZ BU KADAR KONUŞULMUYOR

8
16
yanıtYanıtla
Alkurt:

Bir çok Narin çocuk gibi ve bir çok öldürülen kadınlar için adalet var mi?

20
3
yanıtYanıtla
Carsambali:

Babasina cenaze icin izin verilmeliydi..iclerinde en masum o..Kizina cok yandi..

19
0
yanıtYanıtla
recep null:

muz ?? cumhuriyeti olduk

6
3
yanıtYanıtla
Musa Budak:

Baba neden serbest bütün köyün bildiğini birtek babami duymadı. Bildiklerini saklamadi mı. Bunun bir cezası yokmu???? Gerçekten artık yeter dilimizde tüy bitti sesimizi duyurmaktan adalet istemekten

0
0
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Ülkede o kadar sorun var ki ama tek konumuz Narin bravo size diyecek bir şey bulamıyorum …

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Etimesgut, Sincan, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Üsküdar, Bağcılar, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye İzlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İzlanda geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki! Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title