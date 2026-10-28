Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

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2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, vatandaşların temel kimlik ve diploma belgelerini tek bir dijital platformda birleştirecek "Ulusal Dijital Kimlik Cüzdanı" prototipinin gelecek yıl pilot bir üniversitede test edileceği; Siber Güvenlik Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonundaki projeyle e-Devlet'teki kullanıcı sayısının 71 milyona, hizmet sayısının ise 10 bine çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.
- Temel kimlik ve diploma belgelerini tek çatı altında toplayacak ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi gelecek yıl geliştirilecek.
- Siber Güvenlik Başkanlığı sorumluluğunda, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen ulusal dijital kimlik cüzdanı projesi, kamu çalışanları öncelikli olacak şekilde belirlenecek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.
- Eylül 2026 itibarıyla 1130 kurum ve kuruluşa ait 9 bin 436 hizmetin sunulduğu e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, toplam hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, kamu hizmetlerinin dijitalleşme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Temel kimlik ve diploma belgelerini tek bir çatı altında toplayacak ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipinin gelecek yıl geliştirileceği duyuruldu.
İLK PROTOTİP PİLOT ÜNİVERSİTEDE TEST EDİLECEK
Siber Güvenlik Başkanlığı sorumluluğunda, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk somut adım atılıyor. Kamu çalışanları öncelikli olmak üzere tasarlanan ulusal dijital kimlik cüzdanı, belirlenecek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmeye başlanacak. Proje ile dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunum süreçleri yeniden yapılandırılacak.
E-DEVLET'TE HEDEF 10 BİN HİZMET VE 71 MİLYON KULLANICI
Eylül 2026 itibarıyla 1130 kurum ve kuruluşa ait 9 bin 436 hizmetin sunulduğu e-Devlet Kapısı da yeni dönemde baştan sona geliştirilecek. Ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetlerin ön plana çıkarılacağı sistemde belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.
Gelecek yıl hedefleri doğrultusunda e-Devlet Kapısı'nın;
- Kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona,
- Sunulan toplam hizmet sayısının 10 bine,
- Mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması planlanıyor.