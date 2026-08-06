Yeneroğlu'ndan terörle mücadele teklifine destek: 'Ölçülü ve şiddetin bitmesine hizmet ediyor'

(TBMM) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, imzacıları arasında yer aldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Ben teklifi hem ölçülülüğü sebebiyle hem de asıl hedefe, şiddetin bitmesine hizmet ettiği için destekliyorum. Teklif, PKK'ya dahil olmuş insanların evlerine dönebilmesine ve ülkemizde konuşulan adeta her meselenin güvenlikçi perspektifin gölgesinde ele alınmasının sonlandırılmasına güçlü bir imkan sunuyor" ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, yazılı açıklamasında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin imzacıları arasında yer aldığını belirterek, kararını "metnin dayandığı zeminin doğruluğuna, içeriğinin ölçülülüğüne ve amacının tarihi önemine inanarak" verdiğini kaydetti.

Kırk yılı aşkın süredir devam eden terörün Türkiye'nin her kesiminden on binlerce cana mal olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Silah hiçbir dönemde bir hak arama yöntemi olmadı, terörün sona ermesi, hiçbir şarta bağlanamayacak, kendi başına bir zorunluluktur. Salt güvenlik tedbirlerinin bu meseleyi tek başına çözemediğini de biliyoruz, Kalıcı çözüm güvenlik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak birlikte gözetilmesiyle mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Terörün tamamen sona erdiği Türkiye'nin güvenlik, demokrasi, ekonomik kalkınma ve hukuk devleti bakımından daha güçlü bir geleceğin kapısını aralayacağını ifade eden Yeneroğlu, güvenliğe ayrılan kaynakların eğitime, bilime, üretime ve sosyal kalkınmaya yönelmesinin ülke genelinde huzuru güçlendireceğini belirtti. Kürt meselesinin yalnızca demokratik siyaset içinde konuşulmasının önemine işaret eden Yeneroğlu, "Bu çerçevede, illegal silahlı mücadelenin bütünüyle sona ermesi ve Kürt meselesinin yalnızca demokratik siyaset içinde konuşulması, bu ülkede korkunun değil, hukukun konuşmasının önünü açacaktır. Teklifi bu perspektifle destekliyorum" dedi.

Yeneroğlu, teklifin kimi eksikliklerine rağmen toplumsal hassasiyetleri gözettiğini ve "ölçülü bir çerçeve" sunduğunu belirterek, mekanizmanın örgütün fiilen dağıldığının ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti ile Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlandığını hatırlattı. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesinde işlenip müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçların kapsam dışında tutulduğunu, mahkumiyetler ve delillerin muhafaza edildiğini, yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararının geri alınacağını kaydeden Yeneroğlu, bu düzenlemelerin hesap verebilirliği koruduğunu ifade etti.

Teklifi hem ölçülülüğü hem de şiddetin sona ermesine katkı sunacağı düşüncesiyle desteklediğini belirten Yeneroğlu, düzenlemenin PKK'ya dahil olmuş kişilerin evlerine dönebilmesine ve ülkede birçok meselenin güvenlikçi perspektifin gölgesinde ele alınmasının sona erdirilmesine güçlü bir imkan sunduğunu savundu.

"BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Teklifte bazı değişikliklere ihtiyaç bulunduğunu da belirten Yeneroğlu, düzenlemenin niteliği gereği Anayasa'nın öngördüğü beşte üç çoğunlukla kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bunun hem Anayasa Mahkemesi denetimi karşısında güçlü bir hukuki zemin oluşturacağını hem de sürece geniş demokratik meşruiyet ve toplumsal sahiplenme kazandıracağını belirten Yeneroğlu, ölüm ve ağır yaralamayla sonuçlanan fiiller ile işkence ve cinsel saldırı suçlarının açık biçimde kapsam dışında tutulması ve bu suçlar yönünden istisnanın tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yeneroğlu, "Öldürülen ve ağır zarar gören insanlarımızın hakkı göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.

Yeni soruşturmaların açılmasının kurul iznine bağlanmasını hukuken tartışmaya açık bulduğunu bildiren Yeneroğlu, mevcut koşullarda bunun sürece güven veren bir güvence olarak anlaşılabileceğini ancak izin kriterleri, karar süresi, gerekçe yükümlülüğü ve yargısal denetim yolunun açıkça düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Yeneroğlu, kanun yolu incelemesindeki dosyalar hakkında doğrudan bozma sonucunu öngören hükmün de yargı yetkisinin kullanımı bakımından tereddüt doğurduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Görevlilere tanınan sorumsuzluk hükmünün ağır kusur ve kötü niyet hallerini kapsamayacak şekilde sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, kamu görevlilerini korurken olası suistimalleri önleyecek güvencelerin de açıkça düzenlenmesi gerektiğini aktardı. Yeneroğlu, düzenlemenin yalnızca tek bir örgütle sınırlandırılmasının ise Anayasa'nın eşitlik ilkesi ve kanunların genelliği ilkesi bakımından tartışmaya açık olduğunu dile getirdi.

"TOPLUMSAL HUZUR, HUKUK DEVLETİNE TOPYEKÜN DÖNÜŞLE MÜMKÜN"

Yeneroğlu açıklamasında, "PKK ile ilgili böyle bir düzenleme yapılırken, suçsuz yere cezaevinde bulunan insanların varlığı kabul edilebilir bir durum değildir. Toplumsal huzurun sağlanması ancak hukuk devletine topyekün dönüşle mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gecikmeksizin uygulanması, siyasi saiklerle yürütülen yargılamaların sonlandırılması ve herhangi bir şiddet eylemiyle ilişkisi bulunmadığı halde FETÖ yargılamaları kapsamında cezaevinde bulunan kişiler ile askeri okul öğrencilerinin durumunu çözecek bir kanuni düzenlemenin acilen ele alınması gerektiğini belirten Yeneroğlu, haklarında AİHM ve AYM kararları uygulanmayan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i örnek gösterdi ve bu ihtiyacın süreç yasasından bağımsız olarak karşılanması gerektiğini kaydetti.

Yeneroğlu, açıklamasını, "Teklifin gerekli iyileştirmelerle birlikte, ülkemizde terörün son bulmasına ve toplumsal huzurun güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum. Böylesine hassas ve zorlu bir süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim atılan bu adımı ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın" ifadeleriyle tamamladı.