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Yeneroğlu'ndan terörle mücadele teklifine destek: 'Ölçülü ve şiddetin bitmesine hizmet ediyor'

Yeneroğlu'ndan terörle mücadele teklifine destek: 'Ölçülü ve şiddetin bitmesine hizmet ediyor'
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, imzacıları arasında yer aldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Ben teklifi hem ölçülülüğü sebebiyle hem de asıl hedefe, şiddetin bitmesine hizmet ettiği için destekliyorum. Teklif, PKK'ya dahil olmuş insanların evlerine dönebilmesine ve ülkemizde konuşulan adeta her meselenin güvenlikçi perspektifin gölgesinde ele alınmasının sonlandırılmasına güçlü bir imkan sunuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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