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Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! Aylarca yok

Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! Aylarca yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! Aylarca yok
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Fenerbahçe, Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  • Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin MR sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildi.
  • Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Oosterwolde, Sturm Graz karşılaşmasının ilk yarısında rakip müdahalesi olmadan sakatlanıp sedyeyle sahayı terk etmişti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den beklenen sağlık raporu geldi. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşılaşmasında sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir."

Açıklamada, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlandığı ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

6-8 HAFTA YOK

Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hollandalı futbolcunun dönüş tarihi, tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Oosterwolde, Sturm Graz karşılaşmasının ilk yarısında herhangi bir rakip müdahalesi olmadan sakatlanmış, yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak sedyeyle oyun alanını terk etmişti. Bu görüntüler Fenerbahçe taraftarlarını endişelendirmişti.

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