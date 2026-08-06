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Serdar Aziz’in babası hayatını kaybetti

Serdar Aziz’in babası hayatını kaybetti
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Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz yaşamını yitirdi. Sadri Aziz, bugün Bursa'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Futbolcu Serdar Aziz’in babası Sadri Aziz yaşamını yitirdi. Sadri Aziz’in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Bursa’da son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sadri Aziz için cenaze töreni, 6 Ağustos Perşembe günü ikindi namazının ardından Bursa'daki Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'nde düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Sadri Aziz'in naaşı Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMihrali:

mekanı cennet olsun. serdar değerli bir futbolcu. tekrar yeşil sahalara dönmesini umuyoruz.

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Allah rahmet eylesin

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