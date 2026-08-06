Serdar Aziz’in babası hayatını kaybetti
Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz yaşamını yitirdi. Sadri Aziz, bugün Bursa'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Futbolcu Serdar Aziz’in babası Sadri Aziz yaşamını yitirdi. Sadri Aziz’in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Bursa’da son yolculuğuna uğurlanacak.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Sadri Aziz için cenaze töreni, 6 Ağustos Perşembe günü ikindi namazının ardından Bursa'daki Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'nde düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Sadri Aziz'in naaşı Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.