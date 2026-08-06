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Kastamonu'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı, ev ve araç ateşe verildi

Kastamonu'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı, ev ve araç ateşe verildi
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde komşular arasında çıkan kavgada S.T., silahla Yakup Açıkgöz'ü vurarak öldürdü, E.F. ve D.A. yaralandı. Kavga sırasında Açıkgöz'ün evi ve aracı ateşe verildi; yangında büyük hasar oluştu. Şüpheli S.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateşe verilen ev ve araç yandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi, Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(62) ve komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında S.T. silahla Yakup Açıkgöz'e ateş etti. Vurulan Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada E.F. ise yaralandı.

Kavga sırasında Açıkgöz'ün evi ve aracı da S.T. tarafından ateşe verildi. Çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ateşe verilen araç kullanılamaz hale gelirken evde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayın ardından şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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