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4 yaşındaki çocuğun ölümünde 5 gözaltı

4 yaşındaki çocuğun ölümünde 5 gözaltı
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Afyonkarahisar'da yüksekten düşme iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar hayatını kaybetti. Jandarma, çelişkili ifadeler üzerine anne, üvey baba ve 3 aile üyesini cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi 'cinayet' iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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