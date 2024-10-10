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Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

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ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybederken, OHAL ilan edilen eyalet genelinde 3 milyondan fazla hane ve işletme elektriksiz kaldı.

ABD'yi Helene Kasırgası'nın ardından Milton Kasırgası vurdu. Florida eyaletinde gece saatlerinde kategori 3 seviyesinde karaya çıkan Milton Kasırgası kategori 1 seviyesine gerilerken, en az 1 kişi hayatını kaybetti. St. Lucie County Şerifi Keith Pearson, "Kaç kişi olduğu konusuna girmeyeceğiz, ancak size hayatını kaybeden ve halihazırda kurtardığımız birden fazla kişi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kurtarma çalışmalarının şiddetli rüzgarlar ve yağış nedeniyle zorlaştığını belirten Pearson, 10 bin metrekarelik bir depolama tesisi de dahil olmak üzere St. Lucie genelinde yüzlerce evin hortum nedeniyle "tamamen yıkıldığını" söyledi.

FEDERAL AFET İLANI

Florida genelinde 3 milyondan fazla hane ve iş yeri elektriksiz kalırken, Tampa Körfezi bölgesinin yüzde 97'si, Manatee County'nin ise yüzde 85'ine enerji verilemedi. Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın tehdit oluşturduğu 51 ilçe için olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden, Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararlara karşı önceden tedbir almak amacıyla federal bir afet ilanını onayladı. Bu karar, eyaletin kasırgaya hazırlık ve toparlanma sürecinde gerekli tüm yardımların sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

3 ŞEHİR İÇİN 125'TEN FAZLA KASIRGA UYARISI

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre, Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'da en az 27 hortum rapor edildi. Tampa, Melbourne ve Miami şehirlerinde 125'ten fazla kasırga uyarısı yapıldı. Martin County İtfaiye Teşkilatı bazı evlerin ciddi hasar gördüğünü bildirirken, kasırganın hafif yaralanmalara neden olduğu aktarıldı. Martin County yetkilileri, bölge sakinlerini yollardan uzak durmaya çağırdı. Martin County Şerif Ofisi, gece boyunca beklenen kötü hava şartları nedeniyle yerel saatle 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

İÇME SUYU HİZMETİ DURDURULDU

Florida eyaletine bağlı St. Petersburg şehrinde su şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle şehir genelinde içme suyu hizmeti durduruldu. St. Petersburg Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kent sakinleri ve işletmeler, gerekli onarımlar tamamlanana kadar geçici durdurmaya hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var

Kasırga felaketiyle boğuşan Florida'da OHAL ilan edildi, can kaybı var
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