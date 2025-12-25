Milli Savunma Bakanlığı: Pkk/Ypg/Sdg'nin Gerçekleştirdiği Saldırılar Suriye'deki Süreci Olumsuz Etkiliyor

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Son dönemde PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye'de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasındadır. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aktürk, "23 Aralık'ta ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüş sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde çeşitli silah ve sistemlerin envantere kazandırılması planlanıyor"

ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinden radarlara, elektronik harpten elektro-optik ve aviyonik sistemlere, komuta kontrolden silah sistemlerine kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle Türkiye ve dost ve müttefik ülkelere güven veren bir değer ve dünya çapında bir marka haline geldiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii yatırımı Oğulbey Teknoloji Üssü'nü hayata geçiren ve bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünü aktif olarak kullanılan ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde, muhtelif miktarda Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G'nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ile 35 mm Modernize Çekili Topun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılması planlanmaktadır.

Diğer yandan, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp araç-gereç ve mühimmatla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Araç ile Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temasları ve programına ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in 20 Aralık'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne, 22 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu belirtti. Aktürk, Güler'in 23 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldığını ve 24 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle Ankara'da bulunan Libyalı yetkililer ve şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

"Savunma ve Güvenlik Müdürü başkanlığındaki heyetimiz İran'ı ziyaret etti"

Aktürk, "Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki heyetimiz, 24 Aralık'ta İran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililer ile savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirmiştir" dedi.

"Son 1 haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında, son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Menbic'de imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 435) kilometre olmuştur.

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 806, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 608 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılında Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 95'inci yıl dönümünde Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler başta olmak üzere şehitleri ve edebiyete irtihal eden gazileri anan Aktürk, Türk Silahlı Dayanışma Vakfının 26'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Hava Kuvvetlerimize ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri bölgeye sevk edildi"

Gazetecilerin soruları üzerine MSB, bazı açıklamalarda bulundu. Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soru üzerine şunlar kaydedildi:

"23 Aralık'ta, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçak elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan etmiş, bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatılmıştır. Uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerimize ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri derhal bölgeye sevk edilmiştir.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış; uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır.

"Kazanın nedeni, tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmekte"

24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet; dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"Havada vurularak düşürülen İHA'nın enkazına henüz ulaşılamadı"

MSB, Balıkesir ve Kocaeli'den düşen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür. Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamamıştır. Balıkesir ve Kocaeli'de düşmüş halde bulunan İHA'lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır.

"Olaylar, Ukrayna-Rusya savaş nedeniyle artan İHA kullanımının bir yansıması"

Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."

" Türkiye'nin tavrı nettir"

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine MSB, şu açıklamayı yaptı:

"Son dönemde PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye'de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasındadır. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

" İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin faaliyetlerini takip ediyoruz"

MSB, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki son görüşmeye ilişkin sorular üzerine şunlar kaydetti:

"Son dönemde İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri işbirliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır. Ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil; dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır."

" Ülkemizin Ege'deki uçuşları uluslararası hava sahasında gerçekleştiriliyor"

Yunanistan basınında yer alan "TSK'ya ait unsurların Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğine" yönelik iddialara da MSB, "Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir" yanıtıın verdi.