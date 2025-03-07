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Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek, "PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur. Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi" mezuniyet töreninde konuştu.

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Konuşmasının bir bölümünde terör örgütü Pkk'nın silah bırakma sürecine değinen Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduğu gibi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bugün, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden, terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, aynı şekilde jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakârlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele ve operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir.

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

"MUZAFFER ORDUMUZ VATANI İÇİN CANINI ORTAYA KOYMUŞ, GEREKTİĞİNDE ŞEHİT OLMUŞ, GEREKTİĞİNDE GAZİLİK MERTEBESİNE ULAŞMIŞTIR"

Elbette ki terörle mücadele, yalnızca silahlı bir mücadele değildir. Bu, aynı zamanda milletimizin iradesini, devletimizin kararlılığını ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığını ortaya koyan bir millî duruşun göstergesidir. Bu süreçte, gazi ve muzaffer ordumuz; gece gündüz demeden, en zorlu coğrafyalarda, en çetin şartlarda, her türlü fedakârlığı göze alarak, vatanı için canını ortaya koymuş, gerektiğinde şehit olmuş, gerektiğinde gazilik mertebesine ulaşmıştır.Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğin azmi, cesareti ve kararlılığı sayesinde ülkemizi terör belasından arındırma noktasında büyük bir mesafe kat edilmiştir.

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

"TERÖR ÖRGÜTÜ BİR AN ÖNCE FESİH KARARINI ALMALI, DERHÂL VE KOŞULSUZ OLARAK SİLAHLARI TESLİM ETMELİDİR"

Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

"ATEŞKES ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun."

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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