Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bölgede kullanılmayan iki katlı metruk bir binada geçen pazar günü sağanak nedeniyle kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde bölgedeki 3 katlı başka bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Akçaarman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ENKAZDA 1 KİŞİ VAR

Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı