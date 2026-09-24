Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değilGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki olayın okul saldırısı olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırıydı evet ama bu okul önü saldırısıydı. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırıyı sadece okul güvenliği ve emniyet üzerinden okumamak lazım" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...