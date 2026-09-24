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Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Deprem anında koşarak çıktılar, koşarak geri döndüler

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Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Deprem anında koşarak çıktılar, koşarak geri döndüler Haber Videosunu İzle
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Deprem anında koşarak çıktılar, koşarak geri döndüler
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Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anı güvenlik kameralarına yansırken, bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı görüldü. Yerel haber sitesi çalışanlarının sarsıntıyı hissederek ofisi terk ettikten çok kısa bir süre sonra tekrar koşarak işlerinin başına döndükleri anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli deprem saat 10.40 sıralarında meydana geldi ve yaklaşık 7.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Depremin büyüklüğü 5.4 olarak kaydedildi.
  • Deprem Şanlıurfa kent merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesin Pınarbaşı merkez üslü Saat 10.40 sıralarında meydana gelen depremin yaklaşık 7.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşarken, bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı görüldü.

Karaköprü merkezli deprem, özellikle sarsıntıyı hisseden vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem sırasında evlerde, iş yerlerinde ve çeşitli noktalarda bulunan vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, bazı kişiler güvenlik amacıyla açık alanlara çıktı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

Edinilen ilk bilgilere göre Şanlıurfa’da meydana gelen deprem, saat 10.40 sıralarında kaydedildi. Depremin 5.4 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 7.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

ŞANLIURFA VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Karaköprü merkezli deprem, Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşimlerde de hissedildi.

Sarsıntıyı özellikle yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşların daha belirgin hissettiği belirtilirken, deprem sırasında bazı vatandaşların binalardan çıkarak açık alanlara yöneldiği görüldü.

GAZETECİLERİN MESLEK AŞKI KAMERADA

Şanlıurfa’da yaşanan deprem anı, Urfanatik Gazetesi’nin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Gazetenin ofisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında sarsıntının etkisiyle editörlerin kısa süreli panik yaşadığı görülüyor.

Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla birlikte gazetecilerin bulundukları yerden hızla uzaklaştığı ve kısa süreliğine ofisten kaçıştığı görülürken, sarsıntının sona ermesiyle koşarak bilgisayarlarının başına geçtiği görülüyor.

Depremin ardından gazetecilerin yaşanan gelişmeyi kamuoyuna aktarmak amacıyla yeniden haber merkezinde çalışmaya başladığı görüntülere yansıyor.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuratemre Yilmaz:

Normal olarak koşarak çıkmışlar ama koşarak geri dönmemişler,yürüyerek dönmüşler..

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