Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi sırasında oluşan heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler Turhal'ın cenazesini toprak yığınından çıkarırken, ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.
- Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50) toprak altında kaldı.
- AFAD koordinasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
- Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.
Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlattı.
1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı.
2 ÇOCUK BABASI
İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda toprak altında kalan Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Turhal'ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.