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Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

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Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında MASAK ile yürütülen çalışmalarda dev bir mali tedbire imza atıldı. Fon hesapları, şirket yöneticilerinin varlıkları ve transfer aşamasındaki tutarlar da dahil olmak üzere toplam yaklaşık 750 milyon liraya el konuldu ve dondurma işlemi uygulandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında MASAK ile yürütülen incelemeler sonucunda nakit varlıklar ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 750 milyon liraya el konuldu ve dondurma işlemi uygulandı.
  • Fon hesaplarında 387 milyon 461 bin 359 TL nakit donduruldu, tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y.'ye ait 105 milyon liraya el konuldu ve QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya müdahale edildi.
  • İki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre'de bulunan hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında mali tedbirler artırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen incelemeler sonucunda, nakit varlıklar ve banka hesapları üzerinden toplamda yaklaşık 750 milyon liraya el konuldu ve dondurma işlemi uygulandı.

MALİ TEDBİRLERİN TOPLAM TUTARI 750 MİLYON LİRAYI BULDU

Soruşturma kapsamında para ve mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya eksiltilmesini önlemek amacıyla uygulanan finansal kısıtlamaların detayları belli oldu:

  • Fon hesapları: MASAK ile gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359 TL tutarındaki nakit donduruldu.
  • Şirket yöneticilerinin varlıkları: Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y.'ye ait 105 milyon liraya el koyma tedbiri getirildi.
  • Transfer aşamasındaki tutar: QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da müdahale edilerek el konuldu.

Üç ayrı koldan yürütülen bu finansal işlemlerle birlikte soruşturma dahilinde güvence altına alınan toplam tutar yaklaşık 750 milyon lira seviyesine ulaştı.

İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirket yöneticileri ve bunlarla bağlantılı kişilerin mali hareketlerini incelemek amacıyla MASAK'tan talep ettiği raporlarda kritik detaylar ortaya çıktı.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, iki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre'de bulunan hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma makamlarının mali veriler üzerindeki incelemeleri ve tedbir işlemleri sürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBahri Şen:

Bu para fon krizi hacminde denizde kum tanesi.

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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

950 milyar açık var

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ya dışarıya gidip geleceği meçhul olan paralara nolacak

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

DEvlety önlem almaya çalışıyor işte. Arkadaş vatandaş olarak milletimiz kuru siyasi amaç uğruna devlete destek olacağına köstek olmaya çalışıyor

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Haber YorumlarıAhmet null:

Eski Türkiye yok çalıp çırpıp semiremeyeceksiniz

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