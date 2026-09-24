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Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

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Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş sırasında Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerinin Güney Kore'ye gönderildiğini açıkladı. Güney Kore yönetimi ise askerlerin güvenliği nedeniyle transferin ayrıntılarını paylaşmadı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini duyurdu.
  • İki Kuzey Kore askeri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına destek amacıyla Kursk bölgesine gönderilmiş ve Ocak 2025'te Ukrayna güçleri tarafından esir alınmıştı.
  • Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, askerlerin güvenliği gerekçesiyle transferin tarihi ve güzergâhı gibi ayrıntıları paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kuzey Koreli savaş esirleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

Zelenskiy, “Kısa süre önce iki Kuzey Koreli savaş esirini Kore Cumhuriyeti'ne gönderdik” dedi.

RUSYA İÇİN SAVAŞIRKEN ESİR ALINDILAR

Söz konusu iki Kuzey Kore askeri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek amacıyla Kursk bölgesine gönderilmiş, Ocak 2025'te Ukrayna güçleri tarafından esir alınmıştı. Askerlerin daha sonra Güney Kore'ye gitmek istediklerini bildirdikleri aktarılmıştı.

Zelenskiy, askerlerin sağ ele geçirilmesinin kolay olmadığını da belirterek, esirlerden birinin yakalanacağını anladığında intihar etmeye çalıştığını söyledi.

GÜNEY KORE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Zelenskiy'nin açıklamasını yalanlamadı ancak askerlerin güvenliği gerekçesiyle transferin tarihi ve güzergâhı gibi ayrıntıları paylaşmadı.

Bakanlık yetkilisi, Kuzey Koreli askerlerin özgür iradelerine saygı gösterilmesi, meselenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde çözülmesi yönündeki tutumlarını sürdürdüklerini belirtti. Ukrayna dahil ilgili ülkeler ve kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığı da açıklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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